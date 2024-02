Congo-Brazzaville: Commune de Brazzaville - Vers la mise en place d'un centre de valorisation des biodéchets

Le président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, et le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Pascal Robin Ongoka, ont signé le 22 février une convention de partenariat pour la mise en place d'un centre de valorisation des biodéchets sur le site du jardin d'essai et la création d'un espace de vente pour les produits maraîchers.

L'accord qui lie la mairie de Brazzaville et le Projet d'appui à la relance du secteur agricole (Parsa) a été paraphé en présence du directeur de l'Agence française de développement (AFD) au Congo, Maurizio Cascioli, qui finance le projet. Le partenariat porte, en effet, sur l'établissement d'un centre de valorisation des biodéchets au sein du jardin d'essai de Brazzaville et sur la création d'un espacé destiné à la commercialisation des produits maraîchers « o chimie » au marché Plateau ville.

Selon le directeur de l'AFD au Congo, le projet d'implantation de l'unité de valorisation des biodéchets visant à accroître la disponibilité des intrants organiques pour les maraîchers en périphérie de zones urbaines s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet plus vaste d'aménagement au site du jardin d'essai de Brazzaville. Un jardin qui bénéficie de l'appui technique du bureau d'études Gret, partenaire du Parsa, mais également de la mairie de Paris.

« Il s'agit donc d'un partenariat plus large, qui vise à mobiliser fortement la richesse et la diversité du partenariat Congo-France, pour contribuer à la réalisation de ce projet d'envergure. En ce sens, le choix des opérateurs qui devront gérer ces deux équipements et le renforcement de leurs compétences, ainsi que la mise en place des partenariats entre les différents acteurs de la filière, sera crucial pour le succès et la pérennité de ces installations », a martelé Maurizio Cascioli.

Dieudonné Bantsimba, de son côté, a rappelé que Brazzaville s'est lancée, depuis quelques années, dans le processus de la gestion des déchets ménagers sur son périmètre. La signature de la convention de partenariat avec le Parsa participe à cette politique. Le maire de Brazzaville a, par ailleurs, salué la coopération française à travers l'AFD qui ne cesse de soutenir sa ville avec plusieurs projets dont le Filipa et l'Amos GDS. Il s'est également félicité de l'appui de la ville de Paris à travers le Syctom dans la mise en oeuvre de la politique d'amélioration de la gestion des déchets ménagers à Brazzaville.

« Grâce à cette coopération décentralisée, le jardin d'essai va être un site potentiel de valorisation des déchets solides. Ce projet s'inscrit dans le droit fil de la stratégie que la ville a adoptée et soutenue par la FAO à travers le pacte de Milan depuis 2015. Je suis convaincu que cette coopération décentralisée va se développer davantage avec de bonnes perspectives avec le Grand Reims, avec qui nous avons amorcé un travail sur l'eau et l'assainissement et surtout l'acquisition du matériel pour la relance des Atoms », a déclaré Dieudonné Bantsimba.

Lancé en novembre 2021 pour une durée de quatre ans, le Parsa a bénéficié d'un avenant qui le prolonge jusqu'à la fin de 2025. Il vise, entre autres, à promouvoir le maraîchage autour de la ville de Brazzaville et la Cacao culture dans le nord Congo. « Le monde est en train de changer, surtout avec les dérèglements climatiques. De ce point de vue, il va falloir que même les producteurs puissent changer la façon de faire. C'est dans ce sens que le Parsa est en train de promouvoir l'agriculture agroécologie, mais pour le faire il faut avoir des intrants biologiques », a expliqué son coordonnateur national, Ambroise Loufouma.