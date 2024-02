Congo-Kinshasa: Insécurité urbaine - Lubumbashi sous l'emprise du banditisme

Il ne fait pas beau vivre à Lubumbashi, où la population est dans la psychose de la peur d'être attaquée par des bandits le jour comme la nuit, se faisant ravir leurs biens...

Chef-lieu de la province du Haut-Katanga, Lubumbashi devient un véritable enfer. Il n'est pas facile de traverser certains coins de la ville sans être victime de banditisme. Et parmi ces criminels, il y a une catégorie des motards qui arrachent des sacs à main, des téléphones et autres biens de valeur. Après avoir commis leurs forfaits, ils vont se retrouver à côté du marché Mzee pour le partage du butin. Ces criminels opèrent aussi sur les avenues Likasi, Lumumba, des Usines et Sendwe. Et ce, sous l'oeil passif des passants.

Aux mêmes endroits, les paisibles passants se font ravir leurs biens pendant le jour, parfois aux arrêts de bus à Megastore, Tabacongo, Kapaya,... Les agressions et actes d'extorsion s'observent aussi au coin des avenues Femmes katangaises et Likasi. Les victimes tombent sur ces bandits lorsqu'ils empruntent ce trajet pour se rendre à pied dans la commune de Kamalondo.

Au croisement des avenues Kambove et Lufira, dans la commune de Lubumbashi, ce sont les shegue (enfants de la rue) qui s'attaquent particulièrement aux filles pendant le jour, et la nuit, les hommes y sont aussi agressés. C'est entre les lycées Imara et Tuendelee que les écolières sont exposées à toutes sortes de violence.

Un autre coin sensible, c'est le cercle Makutano où enfants et adultes en difficulté se livrent la nuit aux actes de violence. Il est dangereux de se promener à pied le long du marché Mzee et sur l'avenue Kasaï, tronçon compris entre les avenues Moero et des Usines après 20h. D'autres criminels se recrutent parmi les jeunes gens qui vendent les boissons prohibées sous les portiques des magasins au centre-ville, dans la commune de Lubumbashi. Ils vendent aussi du chanvre et eux-mêmes en consomment en plein air, sous l'oeil passif des agents de l'ordre...

Des cris s'élèvent au sein de la population pour dénoncer cette recrudescence du banditisme qui crée de l'insécurité à Lubumbashi. La responsabilité incombe aux autorités compétentes de restaurer sérénité et tranquillité dans la ville .