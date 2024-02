Seychelles: SONA - Le président des Seychelles promet des changements à la Constitution concernant les élections et les pouvoirs présidentiels

Un projet de loi pour le 11ème amendement à la Constitution des Seychelles concernant les élections et l'immunité présidentielle sera présenté à l'Assemblée nationale cette année, a déclaré le président Wavel Ramkalawan dans son discours sur l'état de la nation jeudi.

M. Ramkalwan a commencé son discours en disant que le discours sur l'état de la nation "est un moment pour parler de ce qui se passe dans notre pays, dire la vérité et voir ensemble où nous en sommes, ce qui se passe et comment nous pouvons aller beaucoup plus loin". ".

Parlant de démocratie, il a déclaré que l'Assemblée nationale sera invitée à approuver le 11ème amendement à la Constitution, qui doit fixer des dates pour les élections aux Seychelles.

M. Ramaklawan a déclaré que tout ce qui a à voir avec l'immunité dont bénéficie un président lorsqu'il quitte ses fonctions sera supprimé, ainsi que l'article qui donne au président la possibilité de démissionner, puis de convoquer des élections et de se représenter.

"Si un président démissionne, cela signifie qu'il est hors-jeu et que de nouvelles élections auront lieu. Nous redéfinirons également dans quels cas un vice-président peut poursuivre le mandat d'un président élu et quand de nouvelles élections auront lieu", a-t-il ajouté.

Le Président a parlé de la Commission Vérité, Réconciliation et Unité Nationale (TRNUC) et du rapport final qui lui a été soumis en mars de l'année dernière.

"Comme le demande le rapport du TRNUC en tant que chef de l'Etat, je souhaite présenter les excuses des Seychelles à toutes les victimes. Je tiens à exprimer mes regrets pour tout ce qui s'est passé et pour toutes les souffrances endurées par notre peuple pendant ces sombres années. Avançons toujours vers l'unité, la réconciliation et la vérité", a-t-il ajouté.

Il a déclaré que certaines des recommandations sont déjà examinées, comme un amendement à la loi sur les rivières de l'État, grâce auquel certaines terres qui n'ont pas été aménagées peuvent être restituées à leurs propriétaires d'origine.

"Il y a d'autres éléments dans le rapport que nous mettrons bientôt en application mais je sais que le sujet le plus important est celui de l'indemnisation et l'un des plus grands obstacles pour ce gouvernement est le montant, qui est énorme, donc nous devrons réfléchir sur d'autres alternatifs sur la manière dont nous pouvons indemniser les victimes", a déclaré M. Ramkalawan.

Il a déclaré qu'au total, le gouvernement a payé 54,1 millions de SCR (4 millions de dollars) pour le travail du TRNUC.

Il a annoncé que bientôt les Seychellois vivant en Angleterre, en France et aux Émirats arabes unis pourront obtenir leur passeport biométrique et qu'il y aura bientôt un service en ligne disponible pour les Seychellois pour obtenir leurs actes de naissance, de mariage, de décès et autres.

M. Ramkalawan a parlé de certains des projets majeurs qui démarreront cette année, à savoir l'extension de Port Victoria et le réaménagement de l'aéroport international des Seychelles, dont le plan directeur est en cours de finalisation.

Il a déclaré que tout ce dont il a parlé dépend de l'économie et qu'en 2023, la croissance économique était de 3,3 pour cent.

Le président a déclaré que l'industrie du tourisme, qui constitue le principal pilier de l'économie des Seychelles, se porte bien et que les chiffres de février montrent une augmentation de 17 pour cent des arrivées de visiteurs.

"Cette année, des négociations sont en cours pour que davantage de compagnies aériennes proposent des vols directs vers les Seychelles", a-t-il ajouté.

Les deux dirigeants de l'Assemblée nationale répondront mardi au discours sur l'état de la nation.

Le parti Linyon Demokratik Seselwa (LDS) et le parti United Seychelles (États-Unis) comptent tous deux un nouveau membre proportionnel féminin.

Anne Bistoquet pour LDS et Rachel Spiro pour US ont prêté serment jeudi lors de l'ouverture officielle de l'Assemblée nationale pour 2024.