Togo: Les mentors se renforcent pour mieux aborder la phase pratique avec les bénéficiaires

Se renforcer pour mieux renforcer les jeunes, telle est la devise des responsables du projet de Promotion de l'appui à l'employabilité des jeunes déployé par la Commune de Golfe 1 (Togo) et son partenaire, le Conseil préfectoral de Mohammedia (Maroc). Depuis ce matin de 22 Février 2024, l'équipe de coordination du projet réunit les mentors en une session de travail à Lomé.

Une vingtaine, ces mentors auront à échange et faire des partages qui pourront aider à mieux suivre les 120 jeunes retenus et qui jusqu'alors ont suivi différentes formations.

Pour aborder cette phase pratique, a indiqué le Maire adjoint de la Commune de Golfe 1, Anoumou Amesse, qui ouvrait les travaux au nom du Maire principal, il est question de « Renforcer cette capacité entre nous les acteurs et aussi bien poursuivre ce projet pour le bonheur de la commune de Golfe 1 ; Faire des échanges et partages d'expérience pour que les suivis de ces projets auprès de ces 120 jeunes soient efficients et efficaces sur le terrain ». Il a salué pour l'occasion, le leadership du Maire principal de Golfe qui, d'après lui, « son leadership a permis de décrocher ce projet avec le Conseil préfectoral de Mohammedia ». Il a indiqué s'attendre à ce « qu'à la fin, on sorte des recommandations idoines pour accompagner nos jeunes.

Situant la rencontre dans son contexte, la Coordinatrice du projet, Dr Okpè Akouvi Abalo, a confié, « Nous avons eu l'occasion de faire bénéficier aux jeunes des formations théoriques, maintenant nous sommes à la phase pratique. La pratique qui implique que les jeunes puissent élaborer leurs plans d'affaires qu'ils vont soumettre à évaluation. Et nous ne pouvons pas laisser les jeunes évoluer de manière isolée, il est quand même important qu'on puisse les faire assister par des mentors qui vont les aider, et dans le processus d'élaboration de leurs plans d'affaires, et qui vont aussi les suivre dans le processus d'implémentation des projets. Ils seront là pour leur donner des conseils même au-delà de ce projet. Donc avant de lancer cette phase il est quand même important que les mentors puissent se retrouver et échanger entre eux, et comprendre l'importance de l'enjeu, où nous voulons aller... ». Dans les détails, a-t-elle ajouté, « nous avons au total 120 jeunes, et approximativement une vingtaine de mentors, nous allons attribuer à chaque mentor un nombre de jeunes, en moyenne 5 par mentor. Ils vont travailler à suivre ces jeunes dans leur processus d'élaboration de plan d'affaires et tout ce qu'ils pouvaient pour les appuyer tant dans le cadre de ce projet qu'au-delà ».

Cette phase pratique devant être parachevée par un plan d'affaire pour chaque bénéficiaire du projet, est envisagée pour durer trois mois alors que le rapport entre ce dernier et son mentor peut aller au-delà, ceci, selon la relation de travail tissée entre les deux.

Pour rappel, le Projet de Promotion de l'appui à l'Employabilité des jeunes dans le Golfe 1 bénéficie de l'appui du Conseil préfectoral de Mohammedia.