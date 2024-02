Ile Maurice: Nouvelle suspension de manager chez Air Mauritius

Après la suspension du Head of Technical Services, Ravind Ramroop, pour les pannes incessantes des avions ces derniers temps, un autre manager d'Air Mauritius (MK) a été suspendu cette semaine après un cas de harcèlement présumé.

Cette affaire, qui fait grand bruit parmi les employés, a mis en lumière une série de préoccupations concernant la cohérence des mesures disciplinaires au sein de l'entreprise. Alors que la gestion de cet incident spécifique semble prompte et résolue, des questions subsistent quant à la manière dont d'autres cas de harcèlement et de comportement répréhensible ont été gérés dans le passé, en particulier ceux impliquant des membres de la direction.

Un membre du personnel opérationnel a signalé un cas de harcèlement et quelques jours après, le manager en question a été suspendu de ses fonctions, soulevant des préoccupations quant à la réactivité de MK face à de telles allégations. Bien que des mesures aient été prises dans ce cas spécifique et que le manager ait été suspendu, la question se pose : pourquoi les incidents antérieurs, tels que ceux impliquant d'autres cadres, n'ont-ils pas suscité une action similaire ? «Il y a tout un mystère qui entoure cette affaire et la décision de le suspendre. Est-ce que MK applique de manière cohérente ses politiques disciplinaires, en tenant compte de la gravité et de la récurrence des infractions signalées ?», se demandent les employés.

De plus, la question de la responsabilité de la direction elle-même est soulevée. D'autres allégations graves ont été portées à son attention dans le passé sans qu'il semble y avoir eu de répercussions internes. La question est de savoir si des enquêtes officielles ont été menées. Dans un souci de transparence et de justice, estime-t-on, il est impératif que MK examine attentivement ses pratiques et ses politiques en matière de gestion des affaires disciplinaires. «La cohérence dans le traitement des infractions et des allégations de harcèlement est essentielle pour garantir un environnement de travail sûr et respectueux pour tous les employés. L'application sélective des mesures disciplinaires risque de compromettre la confiance des employés», disent les employés. Sollicitée, la version de MK est attendue.