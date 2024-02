Afrique Australe: L'Angola envoie un contingent militaire aux funérailles de Hage Geingob

Lubango — Un contingent de la Force Aérienne Angolaise (FAN), composé de 77 militaires et huit moyens aériens, a été envoyé ce jeudi, de Lubango, en Namibie, pour participer aux funérailles du Président de la Namibie, Hage Geingob, qui ont lieu les 24 et 25 du mois en cours.

Les ressources comprenaient six avions de type K8-W, un hélicoptère de type AW109 et un avion de type Il-76 à position stratégique, qui a embarqué tout le personnel technique et les spécialistes aéronautiques travaillant au sol.

La Namibie a invité les FAA à participer aux funérailles, une participation qui implique le passage du contingent angolais à travers des avions jetant de la fumée aux couleurs du drapeau de ce pays, considéré comme frère.

La cérémonie d'adieu du contingent militaire des FAA, dans le cadre de l'opération appelée ORYX, a eu lieu sur le plateau du régiment aérien de chasse de la Région Aérienne Australe, dirigé par le commandant de la Force Aérienne Nationale, le général Virgínio Pinto.

S'exprimant lors de l'événement, le général a dit que ce geste rend hommage aux bonnes relations qui existent depuis des années entre les deux pays et contribuera à renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les deux Etats.

Il a souligné les relations historiques, solides et excellentes entre les deux pays, dont les liens se sont tissés dans la lutte commune pour l'indépendance, la défense de leur autonomie respective et la consolidation de la sécurité régionale.

Il a indiqué que le niveau des relations politiques et diplomatiques existant entre les deux républiques est satisfaisant et correspond pleinement aux attentes des deux peuples.

"Dans ce chapitre, nous soulignons la facilité de communication entre les deux pays, car une partie importante des dirigeants namibiens responsables connaissent bien l'Angola et vice versa, ce qui laisse naturellement la voie ouverte pour envisager un vaste univers d'actions et d'échanges entre les deux pays", a-t-il affirmé.

La sélection du contingent, selon l'officier, a suivi les critères de sélection interne pour l'accomplissement de la mission qui doit être considérée comme synonyme de confiance et de loyauté, déposées dans l'organisation militaire et doit donc constituer un motif de fierté pour tous, pour représenter une fois de plus, les forces armées angolaises hors des frontières.

Virgínio Pinto a averti le contingent d'observer la discipline, la responsabilité et de strictes mesures de sécurité sur terre et dans les airs, afin que la mission puisse se dérouler de manière satisfaisante.

Il a fait savoir que l'opération ORYX est la première du genre hors des frontières angolaises que la Force Aérienne Nationale envoie en Namibie.

Des lieutenants-généraux, des officiers généraux, des chefs d'unités des régions aériennes du Nord et du Sud, des officiers supérieurs et subalternes, entre autres, ont participé à l'événement.

Le président de la Namibie, Hage Geingob, est décédé il y a plus de deux semaines, à l'âge de 82 ans, dans la capitale du pays, à Windhoek, des suites de maladie.