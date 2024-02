Afrique de l'Est: Il faut raviver l'esprit d'Adwa pour accélérer le progrès de l'Éthiopie - Artiste éthiopienne d'origine jamaïcaine Desta Meghoo.

<strong>Addis Abeba, le — : - Desta Meghoo (J.D.), conservateur éthiopien d'origine jamaïcaine et artiste panafricain, a exhorté avec passion les Éthiopiens à exploiter l'esprit durable de la victoire d'Adwa pour relever les défis contemporains et propulser la nation vers un avenir meilleur.

Meghoo, qui est conservateur de l'aile panafricaine de l'Université d'Addis-Abeba, considère le musée commémoratif de la victoire d'Adwa récemment inauguré non seulement comme un monument, mais aussi comme une lueur d'espoir et d'unité, non seulement pour l'Éthiopie mais aussi pour l'Afrique et au-delà.

Elle a souligné la nécessité de raviver le véritable amour pour l'humanité, le pays et l'esprit d'unité illustré par les héros d'Adwa.

Reconnaissant la signification symbolique d'Adwa, Meghoo a souligné que le mémorial d'Adwa est important et que nous avons le devoir de reconnaître l'impact de cet événement, et pas seulement l'événement lui-même.

Meghoo a exhorté les Éthiopiens, en particulier les jeunes, à apprécier leur riche héritage et à tirer les leçons de la bataille d'Adwa.

Elle a ensuite expliqué : « Cette même bataille nous a permis de nous sentir libres à l'intérieur et l'importance du mémorial est plus importante pour les Éthiopiens, car très souvent nous avons de l'or dans nos mains et nous pensons que c'est de la poussière.

Tout en reconnaissant l'importance des victoires antérieures contre le colonialisme en Haïti et en Afrique du Sud, elle a souligné le caractère décisif d'Adwa, qui a servi d'affirmation retentissante de l'autodétermination des Noirs et de la lutte contre l'oppression.

Parlant de la participation des femmes, Meghoo a souligné le rôle crucial joué par les femmes à Adwa, dirigée par la formidable impératrice Taytu et d'innombrables autres. "Les femmes ont fait partie intégrante de la victoire", a-t-elle rappelé, "et cela témoigne de l'esprit de l'Afrique et de l'Éthiopie.

Tout en reconnaissant le potentiel culturel et économique du musée commémoratif de la victoire d'Adwa, Meghoo a exhorté les Éthiopiens à regarder au-delà de la simple célébration et à plonger dans une introspection plus profonde.

Elle a souligné la nécessité de tirer les leçons de l'histoire, de relever les défis internes et d'utiliser les ressources pour le développement durable.

Ce n'est qu'à ce moment-là que l'esprit d'Adwa pourra véritablement se traduire en progrès et en prospérité. "Avoir ce musée ici est un autre lieu de visite et d'apprentissage", a-t-elle ajouté.