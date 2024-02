Algérie: CSJ - l'importance que le Président de la République attache à la jeunesse soulignée

RELIZANE — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) Mustapha Hidaoui a souligné, mercredi à Relizane, l'importance que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, attache aux jeunes et sur leur rôle dans la construction de l'Algérie nouvelle.

Lors de l'ouverture du forum des jeunes de Relizane sur "la jeunesse et le développement local", organisé sous le slogan "Participation dans la décision... complémentarité dans la performance", M. Hidaoui a affirmé que M. Abdelmadjid Tebboune insiste, à chaque fois, sur le fait que "la relance du pays ne peut se faire sans compter sur sa jeunesse qui accumule beaucoup d'énergie".

Il a indiqué, à cet effet, que le CSJ oeuvre pour accompagner la jeunesse algérienne à réaliser ses ambitions, prendre en charge ses préoccupations et l'impliquer dans l'élaboration d'une vision participative, afin qu'elle puisse contribuer au développement local et national, soulignant, les efforts déployés par les autorités suprêmes du pays pour créer un environnement favorable, qui aide les jeunes à s'engager dans la vie politique et économique.

Le vice-président du CSJ, Mohamed Amine Belaidouni, a affirmé, pour sa part, que le forum de la jeunesse de Relizane vise à impliquer cette catégorie de la société dans la vie politique et à participer avec efficacité dans le processus démocratique ainsi que le développement local, à travers, a-t-il dit, "des initiatives à même de renforcer leur rôle essentiel dans la prise de décision et l'édification du pays".

%

De son côté, le wali de Relizane, Sami Medjoubi, a souligné que la jeunesse constitue "le socle de base" pour parvenir à une croissance et un décollage économique reposant sur le développement local, et cela à travers "notre accompagnement pour réaliser les espoirs et les aspirations de notre jeunesse, en les impliquant et en écoutant leurs suggestions à travers le Forum des jeunes de Relizane".

A noter que le programme de ce forum, organisé au niveau de la maison de la culture "M'hamed Issiakhem" de Relizane, a prévu la tenue de quatre ateliers interactifs axés sur "la réalité de la participation des jeunes à la vie publique", "les capacités et les atouts de la wilaya" et " les défis et les obstacles auxquels est confrontée la jeunesse de la wilaya", et ce en présence de plus de 200 jeunes et étudiants universitaires de diverses communes de la wilaya.