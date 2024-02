Maroc: Parution d'un nouveau numéro de la revue des FAR

Rabat — Un nouveau numéro de la Revue des Forces Armées Royales (FAR) vient de paraître, proposant aux lecteurs une panoplie de sujets d'actualité et un dossier sur la contribution des FAR dans la lutte contre la migration irrégulière.

Le 419ème numéro de cette publication bimestrielle (décembre 2023- janvier 2024), se fait l'écho de plusieurs activités Royales majeures, notamment la séance de travail consacrée à la problématique de l'eau présidée par SM le Roi Mohammed VI et la visite officielle du Souverain aux Émirats Arabes Unis.

De même, ce nouveau numéro met en lumière une réunion entre les experts du JFC-Naples de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et les représentants des organes concernés de l'EMG des FAR, et qui avait pour objectif d'établir le bilan de la coopération entre les FAR et l'Alliance au titre de l'année 2023 et de discuter des perspectives de coopération entre les deux parties dans le cadre du Programme de partenariat individualisé.

Cette réunion a été également une occasion pour faire le point des projets conjoints en cours d'exécution, lit-on dans la revue. A la fin de la réunion, les participants ont exprimé leur entière satisfaction quant au bilan positif de la coopération au titre de l'année 2023.

Sur un autre sujet, la revue a mis en avant le séminaire d'information sur la cause nationale, organisé par le Collège Royal de l'enseignement militaire supérieur (CREMS), et qui s'inscrit dans le cadre du programme de formation du Cours supérieur de défense et du Cours État-Major.

Cette deuxième édition du séminaire qui avait pour thème "Sahara Marocain : fondements historiques et dynamiques du développement" a réuni d'éminents professeurs et des personnalités de renom, dans le cadre des activités de recherche et études organisées au CREMS.

En ce qui concerne la contribution des FAR dans la lutte contre la migration irrégulière, la revue rapporte qu' "aux coeur des enjeux sécuritaires contemporains, la migration irrégulière constitue un défi majeur pour de nombreuses nations à travers le monde".

"Le Royaume du Maroc, carrefour géographique stratégique entre l'Afrique et l'Europe, fait face à des pressions migratoires conséquentes, nécessitant une réponse robuste et coordonnée", souligne la même source, notant que les défis exigent des pouvoirs publics une réplique concertée et multidimensionnelle.

Dans ce sillage, la Stratégie nationale de la migration et d'asile, adoptée par le gouvernement en décembre 2014, reflète une approche globale et humanitaire du phénomène.

Axée sur la protection des droits fondamentaux des migrants, cette stratégie favorise l'intégration socio-économique et promeut la coopération régionale, écrit-on, ajoutant que la politique marocaine vise à concilier la gestion sécuritaire des frontières avec un accueil respectueux des droits de l'Homme, témoignant d'une vision inclusive et responsable.

Dans ce domaine, les FAR sont un acteur majeur qui vient appuyer les autorités publiques dans cette oeuvre.

"Le Maroc a réussi à mettre en place une stratégie intégrée où le ministère de l'Intérieur, les FAR, les forces de l'ordre des différents corps, les autorités locales et d'autres organismes collaborent pour la mise en oeuvre effective d'un dispositif de lutte contre la migration irrégulière", souligne l'éditorialiste, précisant que la coordination des efforts, la formation spécialisée et l'utilisation de technologies avancées sont des éléments clés de cette approche multi-dimensionnelle qui renforce la capacité du pays à faire face aux défis sécuritaires liés à la migration.

Et de poursuivre : "Cette coordination met en lumière le rôle crucial des FAR dans ce domaine, puisqu'ils ont mis en place des dispositifs interarmées terrestres, aériens, navals et de la Gendarmerie Royale pour assurer l'herméticité des frontières terrestres, la surveillance du littoral et le contrôle des espaces maritimes, en déployant des moyens humains, logistiques et matériels conséquents".

L'action des FAR dans la surveillance des frontières et la lutte contre tout trafic illicite témoigne de l'importance et de la pertinence de leur approche multidimensionnelle, ajoute-t-on.