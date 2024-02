Algérie: Journée d'information sur la stratégie du secteur de la Formation professionnelle en matière de numérisation

ALGER — Une journée d'information sur la stratégie du secteur de la Formation et de l'Enseignements professionnels en matière de numérisation et les plateformes numériques adoptées par le secteur pour fournir des prestations rapides et de qualité a été organisée, jeudi à Alger.

Présidant cette rencontre, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a affirmé que le secteur avait mis en place une feuille de route comprenant plusieurs mesures relatives aux Data Technologies dans la gestion administrative et pédagogique, et ce, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à la numérisation.

A cet égard, le ministre a énuméré d'autres plateformes numériques, dont certaines destinées aux cadres, aux enseignants et aux encadreurs comprenant les détails de la gestion, notamment pédagogique, et relatifs aux domaines de l'encadrement, des établissements de formation, des programmes adoptés et des équipements disponibles, avec également l'agenda des activités du secteur.

S'agissant des activités de la Journée d'information, le ministre a précisé que cette rencontre visait à présenter et à expliquer les étapes franchies dans la mise en oeuvre de la stratégie du secteur en matière de numérisation et reflète, a-t-il dit, l'intérêt qu'accorde le secteur au domaine de la numérisation, qui fait désormais partie des objectifs inscrits au Plan de la formation professionnelle.