Congo-Brazzaville: Affaires maritimes et fluviales - Le pays et l'Italie envisagent l'extension de la coopération dans les eaux continentales

Le secrétaire permanent du Comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, et l'ambassadeur d'Italie au Congo, Enrico Nunziata, ont échangé le 22 février à Brazzaville sur la possibilité de renforcer l'opérationnalisation de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, incluant plusieurs axes dont l'économie bleue.

L'ambassadeur Enrico Nunziata a fait savoir que la coopération entre les deux pays en matière d'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales sera axée sur les infrastructures, la formation, la recherche appliquée ainsi que l'aménagement des eaux maritimes et continentales.

Le diplomate italien a, par ailleurs, rappelé l'accord de coopération sur les transports maritimes et la marine marchande conclu entre les deux pays, le 14 septembre 2006. Lequel accord pourrait être revisité au vu des évolutions dans le secteur maritime mais aussi pour l'étendre dans le secteur des eaux continentales.

A en croire le diplomate, un certain nombre d'actions est à concrétiser, notamment la sécurisation des espaces maritimes en vue de contenir les actes de piraterie qui ont commencé à surgir dans la sous-région. A ce propos, Enrico Nunziata a rappelé que des navires italiens sont déjà venus, en septembre 2023, dans les eaux maritimes congolaises, à Pointe-Noire. « Je crois que d'autres partenaires vont nous relayer, étant entendu que le golfe de Guinée et les eaux de l'Afrique subsaharienne sont un cadre stratégique même pour la méditerranée élargie », a-t-il déclaré.

L'échange avec Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck a donc permis à l'ambassadeur d'aborder les questions de coordination avec les autres structures italiennes et également sur la présence maritime coordonnée dans le golfe de Guinée. Enrico Nunziata a aussi constaté que la coopération entre l'Union européenne et le Secrétariat permanent du Comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales est déjà structurée.