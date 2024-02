Congo-Brazzaville: Congo-Chine - 60 ans de relations exemplaires marquées par de nombreuses réalisations

Le 22 février 1964, le président congolais de l'époque, Alphonse Massamba-Débat, apposait sa signature sur un communiqué conjoint portant sur l'établissement des relations diplomatiques entre la République du Congo et la République populaire de Chine, marquant le point de départ d'une relation fructueuse.

Les moments mémorables des relations bilatérales entre le Congo et la Chine sont symbolisés par de multiples visites d'Etat et officiels du président Denis Sassou N'Guesso et celle de son collègue Xi Jinping, en 2013. Le chef de l'Etat congolais s'est rendu en visiste officielle en Chine en 1980, 1987, 2000 et en 2005. En avril 2010, il y était à l'occasion de l'Exposition universelle de Shanghai et en octobre 2023 dans le cadre du troisième forum de l'Initiative la Ceinture et Route (nouvelles routes de la soie) lancée en 2013.

Ces visites ont été suivies par des réunions de travail entre les deux pays, notamment les voyages des ministres congolais des Affaires étrangères en Chine (1997, 1999, 2000, 2004, 2006 et 2012). En 2017 et 2023, l'actuel ministre des Affaires Etrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, a effectué deux visites de travail à Beijing.

La République du Congo, quant à elle, a attendu 49 ans pour recevoir un chef d'État chinois. Il s'agit du président Xi Jinping qui a séjourné au Congo les 29 et 30 mars 2013 avec, à la clé, de nombreuses activités dont l'inauguration de l'hôpital de base de Mfilou et de la grande bibliothèque de l'Université Marien-NGouabi. La visite officielle du président chinois avait été marquée également par la signature, avec la partie congolaise, d'une dizaine d'accords de coopération dans divers domaines.

Outre la visite du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang YI, à Brazzaville en janvier 2017, rappelons que plusieurs hautes autorités chinoises ont éffectué des visites de travail au Congo. Il s'agit notamment du vice-Premier ministre chinois du Conseil des Affaires d'État ; du Premier ministre, Wen Jiabao ; du directeur général du département chargé des Affaires africaines, Sem Zan Ming ; du gouverneur de l'Eximbank, Li Ruogu ; du vice-ministre du Commerce, Fu Ziying ; du ministre de l'Éducation nationale, Yuan Guiren ; du ministre de l'Agriculture, Hui Liangyu ; du vice-ministre du département international du Comité central du Parti communiste chinois, Ai Ping.

Dans le domaine des infrastructures, il sied de noter l'engagement pris par le président Denis Sassou N'Guesso de financer la reconstruction d'une école primaire de la ville de Yushu, dans la province chinoise de Qinghai, détruite à la suite d'un tremblement de terre. Deux millions d'euros, soit 1,310 milliard FCFA, avaient été mis à la disposition du gouvernement chinois. L'école, reconstruite et débaptisée « École de l'amitié sino-congolaise Denis-Sassou-N'Guesso », a été inaugurée en juillet 2012.

En 60 ans de relations diplomatiques, le Congo a bénéficié de plusieurs édifices et infrastructures dont les stades, les barrages hydroélectriques, le Palais du Parlement...