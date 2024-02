Maroc: Problématique de l'eau - Le rôle majeur des établissements financiers en débat à Rabat

Rabat — Le rôle majeur des établissements financiers dans la gestion de la crise hydrique a été au centre des discussions, jeudi à l'Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) de Rabat, lors des Master-classes de l'eau, placées sous le thème "Modèles et mécanismes de financement innovants".

Les participants à cette rencontre ont passé en revue les différentes solutions proposées par les établissements financiers au Maroc en la matière, citant à titre d'exemple des projets d'accès à l'eau potable, de développement de technologies de traitement et de recyclage des ressources hydriques, et d'appui des pratiques agricoles et industrielles les moins hydrivores.

Relevant que le développement durable est tributaire de la gestion de la crise hydrique, ils ont affirmé qu'investir dans l'eau constitue un actif stratégique, au vu des retombées positives qu'il a sur le développement démographique et la promotion des divers secteurs vitaux, dont la santé.

Sur le plan écologique, l'investissement dans l'eau revêt également une importance majeure, ont poursuivi les intervenants, notant que le financement de projets portant sur la gestion de la crise hydrique contribue, de manière significative, à la réduction des effets du changement climatique.

Ces financements durables permettent, entre autres, d'éliminer les micropolluants, grâce aux technologies avancées de traitement de l'eau et de promouvoir les pratiques agricoles durables qui réduisent le recours aux pesticides, ont-ils ajouté.

Les participants ont aussi mis l'accent sur l'importance de l'intégration des risques climatiques dans les offres de financement en vue de sensibiliser l'ensemble des acteurs économiques, à leur tête les agriculteurs, aux défis liés aux réchauffement de la planète, principalement la sécheresse et l'épuisement des nappes phréatiques.

Ils ont, dans ce cadre, donné un aperçu des produits proposés par certains établissements financiers en faveur d'une agriculture plus résilientes face au stress hydrique, dont "Achamil", "Toumour" et "Saquii" qu'offre le Crédit Agricole du Maroc.

Sur le plan économique, les intervenants ont affirmé que le Royaume, de par son ferme engagement en faveur du développement durable, offre une multitude d'opportunités d'investissements pour les fonds internationaux responsables.

Ils ont, dans ce sens, rappelé les différents protocoles, conventions et traités internationaux portant sur l'environnement, ratifiés par le Royaume, dont le Protocole de Kyoto et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies.

Par ailleurs, cette rencontre, initiée par le cabinet "Consensus Public Relations", a été l'occasion d'échanger autour du programme "Green Invest", porté par Tamwilcom, des approches innovantes et solidaires de financement de l'eau, des opportunités et défis de la formation financière adaptée au secteur de l'eau, ainsi que des pratiques ancestrales de rationalisation de l'eau.