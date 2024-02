Afrique du Nord: Le président de la République invite les opérateurs mauritaniens à investir dans la zone franche

TINDOUF — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a invité jeudi à Tindouf, les opérateurs économiques mauritaniens à investir dans la zone franche et à tirer parti des exonérations fiscale et douanière en matière d'échanges commerciaux et industriels entre les deux pays.

Dans une déclaration après avoir procédé, en compagnie de son frère le président de la République islamique de Mauritanie, pays frère, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'une zone franche pour les échanges commerciaux et industriels entre les deux pays, le président de la République a affirmé que "les marchandises et biens mauritaniens d'origine claire sont les bienvenus exonérés de taxes", et idem pour les produits algériens, invitant les opérateurs économiques mauritaniens à "investir dans la zone franche et à tirer parti des exonérations fiscale et douanière".

Le président mauritanien a lui aussi souligné l'importance de cette route qui reliera les deux pays frères, estimant que la zone franche sera "une zone de rencontre et un trait d'union en matière d'échanges".

Le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a, par ailleurs, salué les efforts de l'Algérie en faveur du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.