Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi appelle au calme et à ne pas s'attaquer aux représentations diplomatiques

Le Président de la République a appelé jeudi 22 février la population au calme et à ne pas s'attaquer aux représentations diplomatiques. Felix Tshisekedi affirme que la communauté internationale, à l'instar des Etats-Unis, s'implique énormément dans la résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, contrairement à ce que pense une certaine opinion.

Devant la presse à Kinshasa, Félix Tshisekedi a salué les retombées positives des rencontres qu'il a eues lors du 37e sommet ordinaire des chefs d'Etat et de Gouvernement tenu récemment dans la capitale éthiopienne.

« Beaucoup de très bonnes nouvelles, nous avons rencontré nos amis Américains qui, pour ceux qui ne le savent pas, sont très actifs dans les efforts diplomatiques pour essayer de juguler cette crise. Je les félicite », a-t-il affirmé.

Il a demandé à l'opinion nationale de rester surtout mobilisée, sereine et de ne pas s'en prendre « aux pays amis qui fournissent des efforts pour essayer de nous aider. Les Etats-Unis font partie de ces pays-là qui sont vraiment, très fortement impliqués ».

Le chef de l'Etat a appelé les Congolais à rester « sereins, calmes. La maison est très bien gardée, la diplomatie est bien tenue. La victoire est certaine, parce que nous n'avons fait de mal à personne. Nous avons tendu la main à tout le monde, nos neuf voisins, nous avons voulu la paix avec eux et surtout aller sur des projets économiques, des projets de développement plutôt que des pillages et massacres de nos ressources et de nos populations. »

Il y a une semaine, des manifestions de colère ont été enregistrées à Kinshasa. Celles-ci avaient ciblé des bâtiments et des véhicules des représentations diplomatiques à Kinshasa. Quelques véhicules ont été incendiés.

Toutes ces manifestations de colère, selon les organisateurs, avaient pour but d'interpeler la communauté internationale et condamner son inaction face à la guerre dans l'Est de la RDC.