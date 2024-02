Burkina Faso: Secteur Culture, Tourisme, Sports et Loisirs - La performance annuelle 2023 passée à la loupe

Le ministre d'Etat, Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a ouvert, le jeudi 22 février 2024, à Ouagadougou, la revue annuelle du Cadre sectoriel de dialogue culture, tourisme, sports et loisirs (CSD-CTSL)

Dispositif de suivi de la mise en oeuvre de la politique nationale de développement, le Cadre sectoriel de dialogue de la culture, du tourisme, des sports et des loisirs (CSD-CTSL) est le baromètre qui permet de mesurer la contribution des secteurs concernés à l'atteinte des objectifs de la politique nationale. Le jeudi 22 février 2024, à Ouagadougou, les membres se sont réunis pour sacrifier à la tradition. Ils ont examiné et validé le rapport de performance annuel 2023 ainsi que le Plan d'actions pour la Stabilisation et le développement (PA-SD) 2024-2026 de leur secteur de planification.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, cette rencontre est très importante dans la marche du pays et les objectifs de la Transition. En effet, selon le ministre, en 2023, ce secteur stratégique a engrangé plusieurs acquis, car, « la plupart des activités planifiées ont été exécutées ». Cependant, l'heure n'est pas au repos d'où son rappelle de la situation du pays qui impose à chaque département ministériel et à chaque secteur de planification, de se donner des moyens d'améliorer ses performances.

« Je pense que nous sommes dans cette dynamique et avec l'ensemble des partenaires, nous avons foi qu'au terme des travaux du cadre sectoriel, nous allons sortir avec un plan d'action ambitieux pour les mois et les années à venir dans ce secteur de planification », a-t-il soutenu. Revenant dans les objectifs de la Transition dans ces secteurs, le ministre d'Etat, a indiqué que dans le domaine de la planification qui réunit la Culture, le Tourisme, les Sports et les Loisirs, le ministère des Sports, mais aussi, celui de l'Education nationale et de l'enseignement supérieur, ont des ambitions assez grandes et communes.

Et, c'est pourquoi, pour l'atteinte de l'objectif de développement un secteur industriel et artisanal compétitif, à forte valeur ajoutée et créateur d'emplois décents, des actions telles que l'opérationnalisation de la stratégie nationale de la culture et du tourisme, l'amélioration de l'offre et la qualité des infrastructures sportives, la pratique du sport de haut niveau et la dynamisation de la pratique des activités physiques et de loisirs ont été définies, a-t-il précisé.