Madagascar: Marché du riz - Stocks suffisants, mais prix en hausse par rapport à 2023

Plus de 30 000 tonnes de riz importés sont au port de Toamasina, pour faire face à la période de soudure. Selon le ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC), les stocks disponibles constatés au niveau des entrepôts des commerçants et du grand port sont suffisants pour satisfaire les besoins des consommateurs.

« Il n'y a rien à craindre sur le niveau des stocks, car il y a actuellement 25 000 tonnes de riz au niveau des entrepôts et plus de 7 000 tonnes au port de Toamasina », a indiqué le directeur régional de l'Industrialisation et du Commerce, Belalahy Jean Berchmans, lors d'une rencontre avec les médias locaux, mardi dernier.

En effet, le ministre de tutelle, Edgard Razafindravahy a commencé sa mission dans la région Atsinanana par une visite de plusieurs entrepôts, pour constater de visu la situation actuelle des stocks. Pour sa part, le directeur du Commerce Intérieur, Andriniaina Randriamiaramahefa a souligné que l'importation de riz est encore inévitable pour Madagascar, en période de soudure, car la production locale est encore insuffisante.

En outre, le ministère suit de près les prix affichés sur le marché local, pour qu'ils soient cohérents avec l'évolution du cours international. En 2023, le prix de la tonne de riz à l'international était à 342 dollars, contre 570 dollars en février 2024. Cela a également engendré une hausse de prix sur le marché à Madagascar. D'après le ministère, le prix des importateurs est actuellement à 136 000 Ar par sac de riz.