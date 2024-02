Congo-Kinshasa: Le travail des enfants en RDC

Chers auditeurs et internautes de la radio de la paix Bienvenu à ce nouveau numéro de BANA OKAPI votre programme dédié aux plus jeunes, réalisé en partenariat avec l'UNICEF, du lundi au vendredi de 15h à 17h, nous parlons éducation, environnement, protection des droits de l'enfant, entrepreneuriat et santé.

Votre Magazine vous propose un nouveau numéro sur le travail des enfants.

Dans le monde entier, des millions d'enfants sont privés de leur enfance parce que contraints d'exercer un travail mettant en péril leur santé et leur éducation. L'UNICEF se bat pour éliminer cette grave violation des droits de l'enfant.

Selon l'Organisation internationale du travail, le travail des enfants regroupe l'ensemble des activités qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et nuisent à leur scolarité, santé, développement physique et mental.

Selon l'Unicef, On estime que 160 millions d'enfants dans le monde sont impliqués dans le travail, soit une augmentation de 8,4 millions d'enfants au cours des quatre dernières années.

Nous faisons les points sur l'état de lieu de travail des enfants, ses conséquences sur leur vie, l'implication de l'Etat pour décourager cette pratique, et proposer certaines pistes de solution. Vous écouterez aussi les témoignages de certains enfants, des parents, des ONG qui luttent pour la protection des droits des enfants.