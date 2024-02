Burkina Faso: Imagerie par résonance magnétique - L'hôpital Souro Sanou dispose désormais de son appareil

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela a procédé à l'inauguration de l'appareil d'Imagerie par résonance magnétique (IRM) du Centre hospitalier universitaire Souro Sanou de Bobo-Dioulasso, le jeudi 22 février 2024. Un dispositif qui va permettre de faire des diagnostics plus pointus et plus précis des pathologies.

Le Centre hospitalier universitaire Souro Sanou (CHUSS) de Bobo-Dioulasso va améliorer la qualité des soins offerts aux populations. En effet, il a bénéficié de son tout premier appareil d'Imagerie par résonance magnétique (IRM). L'inauguration dudit appareil a été faite par le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, le jeudi 22 février 2024.

Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Jean Claude Kargougou, la mise en service de cette IRM va permettre aux praticiens hospitaliers d'établir un diagnostic plus fiable et de proposer des traitements efficaces sans recours à la radiation ou à du matériel radioactif. A l'écouter, l'acquisition des trois appareils d'IRM au profit des CHU Souro Sanou,

Bogodogo et Yalgado et les aménagements y afférents a coûté 5 199 477 750 F CFA au budget de l'Etat. « Malgré le coût d'acquisition très élevé de ces appareils, j'ai donné des instructions à mes services techniques et aux organes dirigeants des hôpitaux bénéficiaires afin qu'ils travaillent à baisser et à harmoniser les tarifs des examens d'IRM dans le secteur public dans l'optique de les rendre accessibles financièrement à la population », a indiqué le ministre.

A l'en croire, cela va impacter aussi les tarifs des scanners. « Dans les toutes prochaines semaines, vous allez assister à une baisse des tarifs des scanners pour que les examens d'IRM soient tout aussi accessibles aux Burkinabè lambda », a-t-il dit. Il a, de ce fait, appelé les responsables du CHUSS à un usage rationnel de cet appareil ultra moderne de diagnostic.

Fini les évacuations pour manque d'IRM

« C'est aussi le lieu pour moi de rassurer que toutes les dispositions seront prises par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour garantir la maintenance préventive et curative de cet équipement », a ajouté Jean Claude Kargougou.

Le directeur général du CHUSS, Dr Seydou Barro a, pour sa part, exprimé sa gratitude aux autorités du pays pour la dotation de cet équipement de pointe. Pour lui, cet appareil IRM va permettre de renforcer les capacités de diagnostic du CHUSS et permettra de prendre en charge certains patients sur place à des coûts nettement plus réduits.

« Avant, nous étions obligés d'évacuer ou de transférer certains patients sur Ouagadougou ou à l'extérieur du pays parce qu'il n'y avait pas cet équipement. C'est fini maintenant. Nous sommes émus et très reconnaissants vis-à-vis du gouvernement pour ce choix », a souligné le directeur général. Quant au directeur de TM diffusion, chargé de la maintenance de l'appareil, Joseph Sidibé, il a rassuré du bon déroulement des travaux.

A l'écouter, cela a été un gros défi, au point de vue réalisation. « Nous sommes fiers que cela se soit bien passé, mais nous serons fiers si dans plusieurs années à venir cette machine survive parce ce qu'une IRM est faite pour vivre en moyenne 50 ans. Donc, c'est le gros défi auquel nous serons confrontés et on espère pouvoir le réaliser », a souligné Joseph Sidibé. Pour rappel, l'IRM est un examen indolore, permettant d'obtenir des images de l'intérieur du corps humain, en 2 ou 3 dimensions. On le réalise notamment pour visualiser les « tissus mous » (cerveau, moelle épinière, viscères, muscles, tendons, etc.).