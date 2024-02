Madagascar: Tourisme et Artisanat - Deux salons internationaux organisés en simultané

L'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) et le Centre National de l'Artisanat Malagasy (CENAM), travaillent en étroite collaboration avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat en vue de promouvoir les secteurs du tourisme et de l'artisanat.

« Ces deux secteurs ont une même mission. À titre d'illustration, ils sont à la fois pourvoyeurs de devises et générateurs d'emplois. Leur objectif commun est d'attirer les touristes. Raison pour laquelle, nous allons organiser deux salons internationaux en simultané avec l'appui du gouvernement via le projet Pôle Intégré de Croissance, dans le but de promouvoir la destination Madagascar tout en valorisant les produits artisanaux malgaches ».

Le ministre en charge du Tourisme et de l'Artisanat Joël Randriamandranto, l'a évoqué lors du lancement officiel de la 10e édition du salon International Tourism Fair Madagascar (ITM) hier au CENAM à Andavamamba hier. Cet événement de grande envergure se tiendra du 20 au 23 juin 2024 au CCI Ivato. À cette occasion, il a également annoncé que la 1ère édition du salon International Handicraft Fair Madagascar (IHM), sera également organisée dans le cadre de ce salon ITM, et ce, en partenariat avec le CENAM et la Fédération des Chambres de Métiers et de l'Artisanat de Madagascar (FCMAM). Ces deux événements majeurs sont placés sous le thème de « l'art de voyager ».

400 stands à ériger

%

Il est à noter que 400 stands seront érigés dans le cadre de ces événements majeurs de l'année. Parmi lesquels, 290 stands seront réservés au secteur du tourisme tandis que les 110 autres stands sont dédiés à l'artisanat. En outre, « Une centaine de participants aux « Eductours » et voyages de presse internationaux sont attendus pour découvrir les potentialités de la Grande île en matière de tourisme. Il y aura également plus d'une dizaine de conférences de haut niveau qui nécessitent l'intervention des experts nationaux et internationaux, outre les diverses animations comme le Tombola. Le salon ITM sera en même temps répartis en 12 espaces d'exposition. On peut citer, entre autres, l'Allée des sponsors, les Îles Vanille, le village des professionnels, le village des régions montrant leurs spécificités respectives ainsi que le village international dédié aux Ambassades. Un pays invité d'honneur y exposera également comme à l'accoutumée », a exposé Jimmy Joharison, le directeur exécutif de l'ONTM. Parlant du salon IHM dans sa 1ère édition, les organisateurs prévoient 11 espaces d'exposition. « Tous les métiers de l'artisanat y seront présentés. À titre d'illustration, l'agroalimentaire, le cosmétique et bien-être, l'innovation, le recyclage, le textile et habillement, la soierie, le divers animal, les bijouteries et pierres, la fibre végétale, les bois et dérivés ainsi que le haut de gamme, auront chacun leur espace qui leur est réservé », a-t-il poursuivi.

Salons professionnels

Par ailleurs, le ministre de tutelle Joël Randriamandranto tient à souligner que les deux salons internationaux, à savoir, l'ITM et l'IHM, sont à la fois des salons dédiés au grand public et des salons professionnels. En effet, « les Tours opérateurs émetteurs invités à Madagascar dans le cadre des éductours, vont rencontrer directement des Tours Opérateurs réceptifs nationaux, durant les deux premiers jours des événements. Dans la même foulée, les opérateurs exposants peuvent effectuer des échanges entre eux. Ils peuvent entre autres, identifier les nouveaux établissements hôteliers et de restauration dans les différentes régions. Ce qui permettra d'aboutir à des contrats entre les professionnels locaux. Il en est de même dans le secteur de l'artisanat. Nous allons également inviter des acheteurs internationaux qui s'intéressent aux produits artisanaux malgaches. Il est à préciser que ce sont des vrais artisans talentueux et non pas des distributeurs ou bien des exportateurs, qui vont exposer au salon IHM. Ils sont sollicités à s'inscrire sur la plateforme en ligne que nous venons de mettre en place. Des critères de sélection seront en même temps imposés aux participants en matière de qualité, de quantité et de durabilité de leurs arts. Toutefois, les premiers inscrits seront les premiers servis », a-t-il fait savoir.

Durant cette 1ère édition du salon IHM, les visiteurs auront ainsi l'opportunité de découvrir les nouveautés et les innovations dans ce domaine. En tout, ces deux événements de grande envergure s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre des axes prioritaires du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Il s'agit notamment de la promotion de la destination Madagascar, le développement du capital humain et des débouchés par le biais de la valorisation des produits artisanaux. « L'organisation de l'ITM dans sa 10e édition et de l'IHM contribue ainsi à l'atteinte de l'objectif fixé en 2028, qu'est l'arrivée d'un million de touristes dans la Grande île », a-t-il enchaîné. Les organisateurs prévoient en tout plus de 15 000 visiteurs.