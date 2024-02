Congo-Brazzaville: Cinéma - « Sous les figues » d'Erige Sehiri projeté à l'IFC

Sorti en salle en 2022, « Sous les figues » est un drame d'origine tunisienne d'environ 1h 32 min qui met en exergue l'émancipation de la femme.

Inspiré des faits réels, il nous amène au milieu des figuiers dans un verger pendant la récolte estivale où les jeunes hommes et les jeunes femmes expérimentent de nouvelles rencontres et de nouveaux sentiments. Sa projection a eu lieu le 20 février, à l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville.

Erige Sehiri evoque plusieurs thèmes dans son film quasi documentaire, notamment la condition sociale, l'amour, la sexualité, le besoin de liberté, les espoirs mais aussi le patriarcat, l'oppression et la violence subies par les jeunes travaillant dans les champs pendant l'été. Elle met également en parallèle la relation entre l'ancienne et la nouvelle génération et démontre que la cohabitation entre elles reste possible .

D'après l'histoire, en Tunisie, des femmes, souvent jeunes, et d'autres âgées, accompagnées de quelques hommes, sont soumises à la récolte des figues sous la direction d'un « chef » peu aimable. Au fil de la journée, le verger devient un théâtre d'émotion ou se jouent les rêves et les espoirs de chacun. Les relations se nouent, des jeunes se courtisent, d'autres en profitent pour voler. Il se glisse alors des secrets, des confidences et des controverses entre ces jeunes afin de régler leurs comptes.

%

En effet, c'est le souvenir d'enfance de la réalisatrice qui lui a donné l'envie de créer cette oeuvre dans ce village (Siliana en Tunisie) rempli de figues. « Si je n'avais pas grandi en France, je serai certainement une petite cueilleuse de figues ou de cérises », dit-elle dans une interview accordée à Tv5monde. Aussi ajoute-t-elle, « en dehors de la condition sociale qu'on connaît, je voulais aussi mettre en lumière le paradoxe entre cet arbre qui enveloppe mais en même temps qui étouffe. Je trouvais que c'était une belle métaphore du pays dans lequel cette jeunesse se sent enfermée mais qui, avec de l'imagination, trouve des espaces de liberté ».

Composé essentiellement d'acteurs amateurs (Fide Fdhili, Feten Fdhili, Ameni Fdhili, Samar Sifi, Leila Ouhebi, Hneya Ben Elhedi Sbahi, Gaith Mendassi, Abdelhak Mrabti, Fedi Ben Achour, Firas Amri), « Sous les figues » a décroché le prix du jury Ecoprod22 pendant La quinzaine des réalisateurs à Cannes. Il a obtenu le Tanit d'argent aux Journées cinématographiques de Carthage 2022 et le Bayard d'or du Festival du film francophone de Namur (Belgique). Il a aussi décroché le premier prix du festival du film francophone de Tübingen, à Stuttgart. Il a été dans la sélection officielle du Festival du film de Sarajevo et du Festival international du film de Toronto 2022.

L'émancipation de la femme dans la société est un processus continu vers l'égalité des genres. Si les mouvements féministes ont crucialement lutté pour que les femmes obtiennent aujourd'hui des opportunités et des responsabilités telles l'éducation, l'accès à l'emploi et aux rôles sociaux diversifiés, les défis restent cependant de taille dans plusieurs régions du monde.

D'origine tunisienne, Erige Sehiri est née en France en 1982. Après une licence en administration des affaires, elle travaille comme chargée de projet dans une radio à Montréal et en parallèle elle se forme en réalisation documentaire. De retour en France, elle réalise des courts métrages documentaires pour la télévision et travaille comme journaliste indépendante pour les chaînes françaises.

En 2012, elle réalise un documentaire de création « Le Facebook de mon père » et participe au projet collectif «Albums de famille», prix coup de coeur Cinemed 2012. Productrice franco-tunisienne, avec sa société de production, Henia, elle développe des documentaires d'auteur, récompensés à Visions du Réel, l'Idfa, Cinémed. En 2018, son premier long métrage documentaire, « La voie normale », est resté à l'affiche durant six semaines dans les cinémas tunisiens.