Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - « La flamme de nos 30 ans » de Stephina Zwane

Long métrage romance-drame, « La flamme de nos 30 ans » aborde avec subtilité la problématique de la crise de la trentaine que redoutent plusieurs jeunes.

L'année de leurs 30 ans, quatre meilleures amies tentent de gérer leur vie de couple, leurs peines de coeur et leurs vies professionnelles. Et cette mise au point révélera plusieurs imprévus qui pourraient bien bouleverser leur amitié. Bien plus que d'autres transitions d'âges, la trentaine est généralement celle qui met certains jeunes faces à leur destin comme pour analyser le chemin de vie parcouru et celui qui reste à parcourir. Une période de remise en question entre ce que la société attend des trentenaires et ce qu'eux-mêmes veulent réellement.

S'il est vrai que la société contribue à accentuer cette pression et ce sentiment de comparaison, la crise de la trentaine peut se surmonter en acceptant le fait que tout dans la vie ne se déroule toujours pas comme on le souhaite et que la réussite ou le bonheur, ce n'est pas une question d'âge. L'une des clés pour surmonter ce vide sera donc de sortir de sa zone de confort. A chaque étape de sa vie, il est nécessaire de sortir de sa zone de confort, non pas en se minimisant, en s'apitoyant sur son sort mais en explorant de nouvelles expériences et de nouvelles connaissances.

A côté de la crise de la trentaine, « La flamme de nos 30 ans » met en relation plusieurs sujets d'actualité comme l'amitié, l'amour, la trahison, la violence conjugale et l'infidélité. Des sujets souvent au coeur de destruction de foyers et d'amitiés comme c'est le cas pour Amo Chidi qui apprendra que son fiancé est le père du futur bébé de l'une de ses copines. Sur fond de suspense et d'un brin de comédie, le long métrage réalisé en anglais, avec une version française disponible, éduque sur le fait que dans la vie tout le monde n'est pas toujours ce qu'il prétend être. D'où, la nécessité d'être prudent et de savoir fixer des limites dans certaines relations.

Produite par Netflix, la fiction de 1h 46 min sortie en 2023 a connu la participation de plusieurs acteurs sud-africains comme Terence Bridgett, Amogelang Chidi, Bahumi Madisakwane, Lunga Shabalala, Gabisile Tshabalala, Loyiso Macdonald, etc.