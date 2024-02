Congo-Brazzaville: Circulation routière - Le port de la ceinture pas respecté au pays

Bon nombre de chauffeurs des transports en commun ne prennent pas le soin de mettre leur ceinture de sécurité, malgré le fait que plusieurs personnes perdent la vie à cause de cette négligence.

Plusieurs raisons incitent les chauffeurs à ne pas mettre la ceinture de sécurité. L'une avancée est le fait qu'elle provoque la gêne pendant la conduite d'une voiture. « Je ne mets pas régulièrement la ceinture de sécurité. Elle m'étouffe quand je suis au volant. Quand il fait chaud, je ne réfléchis même pas au risque que je cours. A la vue des policiers, je fais semblant de la mettre. Par la suite, je l'enlève », a reconnu Hervé, chauffeur de bus à Pointe-Noire, la trentaine revolue.

Une autre raison est le fait que cette ceinture ne garantirait pas la survie des gens en cas d'accident. « A l'auto-école, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Je suis d'accord. Est-ce que le port de la ceinture de sécurité est une garantie de survie en cas de sinistre ? En fait, pour moi, l'usage de la ceinture de sécurité devra être laissé à l'appréciation de chacun, c'est-à-dire si je souhaite la porter, je le fais, mais si je ne veux pas, je ne la porte pas non plus », a indiqué Roland, taximan brazzavillois dans la vingtaine.

Cependant, cette appréciation n'est pas celle de tous les chauffeurs car d'autres pensent le contraire. Ils estiment que le port de la ceinture est indispensable, obligatoire et vitale. « Les chauffeurs n'ont rien conçu dans un véhicule. Ils n'apprennent qu'à en faire usage. A ce propos, pour leur propre sécurité, ils devront respecter impérativement le port de la ceinture de sécurité », a lancé Didier Mongo, un chauffeur de bus de longue date avec zéro accident au compteur.

Dans le même ordre d'idées, un autre chauffeur a fait savoir que la vie est sacrée. Raison pour laquelle, selon lui, tous les chauffeurs et les passagers des transports en commun, dans la mesure du possible, devront toujours mettre la ceinture de sécurité. En matière de sécurité du conducteur et des passagers, la ceinture de sécurité est la première chose à laquelle les gens pensent. Normalement, la négligence de la ceinture de sécurité expose aux sanctions sévères.

Hormis quelques exceptions, cela constitue une violation du code de la route. Le conducteur et les passagers majeurs s'exposent alors à une amende, voire un retrait de points du permis de conduire du chauffeur.

Rappelons que c'est en 1958 que Nils Bohlin, qui travaillait comme ingénieur à l'usine Volvo en Suède, avait créé le système connu sous le nom de ceinture de sécurité à trois points. Et plus tard, ce système a été breveté. Volvo a fait l'une des plus grandes contributions à la sécurité de conduite, ouvrant la voie à l'utilisation généralisée de ce système avec un type de brevet, appelé brevet ouvert. Ce qui signifie que tout le monde pouvait désormais utiliser le design gratuitement. La naissance du système qui est utilisé aujourd'hui et qui sauve la vie de nombreuses personnes a commencé de cette manière.