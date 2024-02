Congo-Brazzaville: Exécutif - Cinq groupes de travail pour finaliser le nouveau programme

Le 7e séminaire gouvernemental organisé du 19 au 21 février à Brazzaville a permis à l'exécutif de mettre en place cinq groupes de travail dont le but est de finaliser les documents des sous-programmes du Programme d'accélération de la mise en œuvre du Plan national de développement (PND) 2022-2026 et de la prise en charge des aspirations de la jeunesse, au plus tard le 28 février, aux fins de les soumettre au conseil des ministres.

Placé sur le thème « Programme d'accélération de la mise en oeuvre du Plan national de développement et de la prise en charge des aspirations de la jeunesse », le séminaire avait pour objectif d'arrêter les projets à engager et les mesures concrètes à prendre dès cette année ainsi que d'en préciser le financement et le chronogramme d'exécution. Ainsi, les groupes de travail constitués portent sur l'employabilité, l'entrepreneuriat, l'éducation et l'accompagnement des jeunes ; l'accélération de la mise en oeuvre des projets du programme d'investissement public ; l'assainissement et résilience des villes et communes ; la mise en oeuvre des actions d'urgence humanitaires.

S'agissant du sous-thème "Pro-jeunes sur l'employabilité, l'entrepreneuriat, l'éducation et l'accompagnement des jeunes", les participants ont passé en revue les mesures susceptibles d'être prises pour créer 10 000 emplois publics, civils et militaires et 90 000 emplois dans le secteur privé. Ceci au moyen d'une politique axée notamment sur la congolisation des emplois, en particulier dans les secteurs du commerce, de l'agriculture, de l'économie numérique, des zones économiques spéciales et de l'agroforesterie, ainsi que par la valorisation des emplois dissimulés à l'instar des artisans-techniciens de surface et des merchants servant de relais aux opérateurs de télécommunication.

Quant à la mobilisation des revenus nécessaires au financement du PND, les échanges ont porté, entre autres, sur la structure des recettes et l'analyse des soldes, les mesures de maximisation des recettes fiscalo-douanières et des ressources naturelles. L'amélioration des seules recettes fiscalo-douanières n'étant pas suffisante pour dégager des marges budgétaires pouvant financer les dépenses d'investissements souhaitées, les participants ont évoqué la possibilité de trouver d'autres niches, à l'instar du foncier, qui pourront être focalisées pour accroître les revenus de l'Etat.

Ainsi, il est souligné la nécessité de poursuivre les efforts en faveur de la maîtrise et de la rationalisation des dépenses publiques ; assurer le service de la dette aussi bien intérieure qu'extérieure ; mettre en place un dispositif de sélection des projets pro-jeunes et de recherche efficace des financements conforme aux normes internationales.

Trouver des solutions utiles et opportunes devant chaque difficulté

Clôturant les travaux, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a rappelé que le 7e séminaire gouvernemental vient de confirmer l'utilité et la pertinence de cette méthode de fonctionnement et de l'action du gouvernement. « Manifestement, le 7e séminaire vient de donner des réponses aux orientations du président de la République, aux attentes de la population congolaise, particulièrement de sa frange la plus importante que constitue la jeunesse, dont les aspirations sont prises en charge dans le programme gouvernemental y relatif, de la finalisation du programme gouvernemental.

Nous avons décidé de la mise en place de cinq groupes de travail correspondant aux quatre sous-programmes et à celui lié à la mobilisation des ressources », a rappelé le chef du gouvernement, précisant que les contributions de ces groupes de travail sont attendues au plus tard le 28 février pour être soumises au Conseil des ministres.

Selon lui, en tant que cadre informel d'auto-évaluation de l'action publique des départements ministériels, le séminaire gouvernemental fait périodiquement le point de l'efficacité individuelle et collective dans l'atteinte des objectifs stratégiques du programme de société du président de la République, "Ensemble, poursuivons la marche", et du Plan d'action d'actions du gouvernement. Ainsi, au regard de l'ampleur des actions à réaliser dans le cadre de l'année de la jeunesse et à moins de deux ans de fin du quinquennat du chef de l'Etat, Anatole Collinet Makosso a dit que tous les ministres sont comptables du bilan.

La régularité de ces séminaires gouvernementaux leur permet de suivre avec rigueur la mise en oeuvre du programme. « L'élaboration et l'adoption d'un programme sont des étapes nécessaires dans l'action individuelle et collective. Le plus ardu est sans doute notre capacité à les mettre en oeuvre. Les situations imprévues, notamment l'insuffisance des ressources, peuvent mettre à rude épreuve notre engagement à réaliser les objectifs convenus.

Pour cela, je sais compter sur votre ingéniosité et votre efficacité pour trouver des solutions utiles et opportunes devant chaque difficulté. Notre capacité de productivité et d'anticipation est sans doute la meilleure garantie d'une action efficace car quoi qu'il en soit, nous sommes tenus à l'obligation des résultats », a précisé le Premier ministre.