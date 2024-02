Congo-Kinshasa: Energie - La Banque mondiale revient dans le financement du projet Grand Inga

Après 35 ans, la Banque mondiale (BM) s'engage à nouveau dans le financement du projet Grand Inga. Une délégation de l'institution de Bretton Woods a récemment visité la Centrale hydroélectrique d'Inga, accompagnée par le directeur général de la Société nationale d'électricité ( Snél) et celui de l'Agence de développement du projet Grand Inga.

Dans une importante déclaration, le directeur des opérations de la BM, Albert Zeufack, a révélé les motivations derrière le soutien au projet Grand Inga en République démocratique du Congo qui répond à sa mission d'éradication de la pauvreté dans un monde durable et viable.

La BM a pris la décision stratégique de collaborer étroitement avec le gouvernement congolais pour répondre à la demande croissante d'électricité et au défi de la substitution du bois énergie et de la lutte contre la déforestation dans le pays. L'urgence est de transformer le quotidien des Congolais en assurant un accès fiable à l'électricité aux usagers domestiques et industriels.

Interrogé sur la raison de la BM à soutenir le projet, le directeur des opérations, Albert Zeufack, a souligné la vision de développement ambitieuse du président Félix Tshisekedi Tshilombo comme facteur déterminant. Il a annoncé un soutien progressif à ce projet stratégique, mentionnant l'importance du développement des infrastructures à venir et la volonté de mobiliser des ressources significatives pour la réussite du projet.

%

La visite de la délégation de la BM s'est conclue par des échanges enrichissants sur les défis de l'électrification en RDC et les opportunités à venir. Les présentations remarquables du directeur général de l'Agence de développement du projet Grand Inga, Bob Mabiala, et du directeur général de la Snél SA, Fabrice Lusinde, ont démontré l'importance cruciale d'investir dans ce projet d'envergure. Leurs allocutions ont mis en lumière les avantages et l'impact du projet Grand Inga sur la souveraineté énergétique et industrielle de la RDC, soulignant les défis à relever et les perspectives prometteuses pour l'avenir.

La journée de clôture de la délégation à Inga a été marquée par des discussions approfondies sur les enjeux et les solutions en matière d'électricité en RDC. La BM, à travers ses engagements, confirme son soutien à ce projet d'envergure et s'engage à accompagner la RDC dans sa quête de développement durable et prospère.