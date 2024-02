Madagascar: Raiamandreny Foko Malagasy - Noël Rakotondrasoa emmené au poste de la Gendarmerie d'Ankadilalana

Coup de théâtre à Mahamasina. Après avoir tenu une conférence de presse, Noël Rakotondrasoa, le président de l'ARFM (Antenimieran'ny Raiamandreny Foko Malagasy), a été emmené au poste de la Gendarmerie d'Ankadilalana par les forces de l'ordre. Aucune arrestation musclée n'a eu lieu, des éléments de la gendarmerie lui ont demandé de les suivre peu de temps après la fin de la conférence de presse.

La surprise a néanmoins frappé les quelques personnes qui ont assisté à la scène. Le rapprochement a été très vite fait entre ce qui s'est passé dans la matinée d'hier et l'organisation de la rencontre qui devrait se tenir ce samedi. Durant la conférence de presse, Noël Rakotondrasoa a d'ailleurs soutenu que l'événement se tiendra bel et bien à l'endroit et l'heure convenue, c'est-à-dire le samedi 24 Février, à 9 heures au Stade Mahamasina. Selon ses explications, il s'agit d'une rencontre pour le retour de la souveraineté de la Nation.

Revendications

Depuis que le mouvement du Collectif des candidats a pris une autre forme, l'ARFM a voulu prendre le relais. Refus d'avoir un dirigeant qui a une autre nationalité que malgache et le retour de la souveraineté nationale sont les principales revendications du mouvement dirigé par Noël Rakotondrasoa. « Tous les Malgaches ensemble pour bâtir une nation digne avec Zanahary », peut-on lire sur l'invitation pour le rassemblement de ce samedi organisé par l'ARFM soutenu par l'association BAAM (Betsileo, Antesaka, Antandroy, Antanosy, Makoa, le Grand Sud, le Triangle du Nord, l'Imerina enintoko et d'autres forces vives de la nation. « Le moment est venu pour prendre en main le pays. Nous allons tenir une réunion pour la Nation, le droit et la dignité du peuple malgache », continue la missive.