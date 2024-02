Madagascar: Rap - Soja B livre ses « Feo divers »

Aucune perversion idéologique ni politique partisane, « Feo divers » de Soja B sortira officiellement à la fin du mois. Même esprit critique de la pensée dominante et éternellement épris de justice sociale.

Sur « Feo divers », dernier album du rappeur très actif Soja B, la langue est punchy, penseuse et surtout d'un réalisme politique déménageur. De bout en bout, les rimes alignées réconfortent les esprits ramollis par ce manque d'avenir du pays. Sans détour, l'artiste signale. « C'est pour raconter en musique les cris silencieux perçus au sein de la société pour qu'ils soient entendus... Nous maintenons depuis toujours le rap contestataire. Il raconte les réalités sociales et politiques à Madagascar ».

Il faut s'attendre à du dramatique donc. L'album sera officialisé le 29 février. Le drame malgache d'aujourd'hui, « Feo divers » le pointent sur « Solotena » (track 3) en featuring avec Kwincy. « Na dia mba mitebiteby rehefa mahita hoe mitombo/Mia mahery vaika/Ny kibo noana sy ny tsy fahampian-tsolaitra ».

Comprendra qui pourra. L'esprit de l'opus se ressent à travers la terminologie, retrouvée chez des rappeurs de la trempe de Soja B. Tels Takodah & Ngah Be, sur certains bords Bemaso, Da Hopp, le Shao Boana d'aujourd'hui... tous des grandes figures du rap malgache.

Ou encore, avec « SST », il chante « Raha kôzy hanatsara ilay ati-vilaninay dia okay/Handao fa vohizinay/Raha rafitra hanatsara an'ilay hoavinay milay dia okay ». Comprend qui pourra. Le message est clair. Ne pas se laisser berner par les promesses et les intérêts éclairs futiles pour le futur du pays. Un avenir qui se théâtralise surtout en période électorale. Il y a des chances que ce titre ne finisse jamais en chanson de propagande.

%

Au passage, Soja B persiste et signe qu'il ne changera jamais son fusil d'épaule. De plus, le hip-hop conscient et engagé possède toujours ses partisans. Les featurings sont nombreux, Oklah, U-neff, Sax, Kenty... autant de manieurs de rime venus prêter leur voix dans « Feo divers ».

À les entendre, le pays n'est pas vraiment à la dérive comme il est facile de le croire ces derniers temps. Les « résistants » sont toujours là, les représentants du rap conscient. Résister à l'amertume, sur « Misy rap donko agny », « Gasy tsara »... et résister à la passivité, la résignation avec « Voambolana sy penina », « Art maso » et d'autres. En tout, treize titres soulèvent le produit comme il fallait s'y attendre, gardant la ligne directrice de la vision du monde de Soja B depuis ses années rap. Sur l'aspect musical, le « boom bap » domine. Grosse basse angulaire, suivant le rythme et la profondeur de la grosse caisse, claquement sec de la caisse claire... Viril à point, après viennent lancinant et entêtant les mélodies « décoratives ».

Voilà dans l'ensemble le son de « Faits divers ». Avec un surprenant apport de la d'une icône du rock malgache, Vahombey, des touches de valiha joué par Zia. Sans oublier des collaborations fructueuses avec Lovabil, Diojay, Teed, Rays, Dj Hman et d'autres encore. « Pour l'instant, l'album sera téléchargeable sur la plateforme Kolotsaina mainty », signale-t-il ». La présentation du disque, une séance d'écoute et un showcase se tiendront demain à la Fabrik Ampasanimalo à partir de 15 h.