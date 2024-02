Madagascar: Portrait - Larissa Raobelinasy, la passion de motocross de père, de mère en fille

La championne de Madagascar en Enduro, Larissa Raobelinasy, 27 ans, incarne la détermination et le courage sur les pistes de motocross à Madagascar. Son objectif est de continuer à se dépasser et à repousser les limites du possible.

À seulement 27 ans, Larissa Raobelinasy incarne la détermination et le courage sur les pistes de motocross à Madagascar. Originaire de Betroka, un village reculé du Sud du pays, Larissa a grandi dans un environnement où la moto était bien plus qu'un simple moyen de transport. Influencée par ses parents, tous deux passionnés de moto vitesse, Larissa a rapidement embrassé cette passion dès son plus jeune âge. Son parcours pour devenir pilote de motocross est marqué par une détermination sans faille. Malgré les défis rencontrés dans un sport traditionnellement dominé par les hommes, Larissa a su tracer son chemin avec audace. Venant d'un milieu rural, elle a dû surmonter les préjugés et les stéréotypes liés au fait d'être une femme dans ce sport. Mais pour Larissa, chaque course est un défi à relever, une occasion de prouver sa valeur. Elle se fixe toujours de ne pas finir derrière les hommes, mais d'avoir au moins deux d'entre eux derrière elle à chaque compétition.

Moral, endurance et discipline

Ce qui est le plus gratifiant pour la championne de Madagascar, dans son expérience en tant que pilote de motocross, c'est le développement de son moral, de son endurance et de sa discipline. Ces trois éléments lui ont permis de remporter de nombreuses victoires et de vivre des expériences inoubliables, aussi bien sur les pistes que dans sa vie quotidienne. En termes d'objectifs, elle vise à court terme à participer à des courses en province qu'elle n'a jamais explorées auparavant. À long terme, son rêve ultime est de participer au prestigieux Rallye Dakar, considéré comme l'une des courses de sable les plus difficiles au monde. Pour assurer sa sécurité lors des compétitions de motocross, elle prend toutes les mesures nécessaires, notamment en effectuant une reconnaissance minutieuse des pistes avec son coach qui n'est autre que son père et en vérifiant que ses équipements de protection sont complets avant chaque course.

Motivation

Le soutien de ses proches, notamment de ses parents, de son club BMC (Bira Moto Club) et de son équipe KTM Madauto, a été essentiel dans sa carrière de pilote. Leurs encouragements et leur soutien indéfectible lui ont permis de repousser ses limites et de réaliser ses rêves les plus fous. En tant que modèle pour les autres femmes et jeunes filles dans ce sport mécanique, Larissa souhaite montrer que rien n'est impossible. Elle veut inspirer les femmes à suivre leur passion, à surmonter les obstacles et à atteindre leurs objectifs, peu importe les défis rencontrés sur le chemin. Larissa Raobelinasy est bien plus qu'une championne de motocross, elle est une source d'inspiration pour toute une génération de femmes et de jeunes filles à Madagascar.

La championne intrépide du motocross malgache, prévoit de prendre une pause cette année sur la compétition pour se concentrer sur le raid. Cette décision stratégique témoigne de sa vision à long terme et de sa volonté de diversifier ses expériences dans le monde du sport mécanique. En se tournant vers le raid, Larissa compte repousser ses limites et explorer de nouveaux horizons, tout en restant fidèle à sa passion pour la moto. Cette pause temporaire ne fait que renforcer son engagement envers son sport et sa détermination à atteindre de nouveaux sommets, que ce soit sur les pistes de motocross ou dans les déserts exigeants du raid. Larissa Raobelinasy incarne ainsi l'esprit de l'aventure et de l'audace, prête à relever tous les défis qui se dressent sur son chemin.