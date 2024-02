Congo-Brazzaville: Journée internationale de la langue maternelle - Des échanges pour préserver le patrimoine linguistique au pays

A l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, l'Institut français du Congo (IFC) et ses partenaires ont offert, le 21 février, à Brazzaville une tribune d'échange entre des universitaires et le public, dans le but d'une sensibilisation à la nécessité de préserver et promouvoir les langues maternelles en République du Congo.

Au total, quatre exposés ont été faits à l'IFC, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle placée cette année sur le thème « L'éducation multilingue est un pilier de l'apprentissage intergénérationnel ». Le premier thème développé par le Dr Frydh Ondelé, enseignant à la Faculté des lettres, arts et sciences humaines (Flash) de l'Université Marien- Ngouabi, s'est articulé autour des travaux sur les langues congolaises.

Après avoir présenté ces langues, plus d'une soixantaine, il a évoqué celles ayant déjà bénéficié de travaux et celles encore mises aux oubliettes. En perspective, il a invité les linguistes à se pencher sur certaines langues en voie de disparition comme le Wumvu, le Indassa dans la Lékoumou. Il a ensuite plaidé pour la modernisation des langues, leur intégration dans le développement ainsi que leur transmission intergénérationnelle.

Gladia Mamono Ngolo, professeur à la Flash, a exposé sur le thème « Promouvoir l'éducation multilingue au Congo ». Durant son exposé, elle a relevé le fait que l'éducation multilingue au Congo est un enjeu crucial pour la diversité et la valorisation linguistique ainsi que la transmission des connaissances de génération en génération. S'il est vrai que l'on retrouve l'usage de plusieurs langues au Congo, à savoir vernaculaires, nationales, officielle et étrangères, les langues maternelles sont certes parlées, mais pas assez valorisées, notamment dans le système éducatif ou au sein du tissu familial. A cet effet, elle a mis en lumière l'importance de l'éducation multilinguisme.

Par exemple, au sein des départements, ou même dans les grandes agglomérations, cela peut représenter un acquis pour renforcer le niveau de compréhension des apprenants ainsi que le taux de réussite. Gladia Mamono Ngolo a, dans la même lignée, présenté quelques obstacles à la mise en oeuvre de l'enseignement multilingue au Congo ainsi que les pistes de solution et recommandations pour renforcer l'enseignement multilingue.

Le troisième intervenant, le Pr Josué Damba, membre de la fondation Niosi et du Centre international de recherche sur la civilisation kongo, s'est appesanti sur la nécessité aujourd'hui de protéger les langues maternelles. Selon lui, l'apprentissage, la transmission ou encore la promotion des langues maternelles sont en nette régression dans la société à cause du développement de l'élite africaine et de la préférence de plus en plus des langues de grande diffusion comme le français, l'anglais, le russe, le chinois, l'italien... I

l a donc invité les personnes conscientes de ce danger comme les associations, les artistes, à se mettre en action pour sauvegarder ce patrimoine culturel et social, notamment par des rencontres, les spectacles culturels, les campagnes de sensibilisation, les alertes. Il a fortement insisté sur l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour promouvoir la diversité linguistique et encourager les jeunes à s'intéresser à la maîtrise de leurs langues maternelles en vue d'une pérennisation intergénérationnelle.

Au cours des échanges, Paulin Roch Beapami, conseiller en Alphabétisation et éducation, membre de la Société internationale de linguistique-Congo, a fait un état des lieux de quelques récentes publications en langues congolaises. Il s'agit, entre autres, du dictionnaire bilingue Téké-Français et du dictionnaire visuel en Téké-Tyee ; de sept guides d'orthographe en Bwisi, Kunyi, Luumbu, Mboko, Bongili ; des manuels d'orthographe ayant pour base des exercices et textes de lectures. Il a, par la même occasion, invité la population congolaise à se procurer ces ouvrages pour se documenter et apprendre les langues locales. Le public présent a fortement salué l'initiative et invité les panelistes à poursuivre ce combat qui en vaut largement la peine.