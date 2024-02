Tunisie: Les résultats préliminaires de la consultation nationale sur l'éducation au centre de l'entretien de Saied avec le ministre de l'Enseignement supérieur

Tunis — Le Président de la République, Kais Saied, a reçu, jeudi soir au Palais de Carthage, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, et a pris connaissance des résultats préliminaires de la consultation nationale sur le système éducatif, à laquelle ont participé plus de 580 000 personnes.

Selon un communiqué publié par la Présidence de la République, l'une des conclusions les plus marquantes du rapport initial est l'attachement des tunisiens à l'école publique et leur aspiration à un meilleur accès aux technologies modernes, outre leurs revendications d'intensifier les activités intellectuelles, éducatives et culturelles au sein des établissements d'enseignement et autres thèmes qui seront adoptés dans le projet de loi relatif à l'éducation, après la mise en place d'une loi régissant le Conseil supérieur de l'éducation, dont la création a été stipulée par l'article 135 de la Constitution du 25 juillet 2022.

Au cours de cette réunion, le chef de l'État a fustigé les tentatives visant à porter atteinte à l'enseignement public, et les vaines tentatives de saper l'esprit critique des jeunes générations, a précisé le communiqué.

Il a également évoqué la question de la migration des compétences tunisiennes à l'étranger dans plusieurs secteurs dont en particulier le secteur de l'ingénierie, qui a vu la migration de plus de quarante mille ingénieurs pendant quinze ans, rappelant que le taux de migration annuel est aujourd'hui de plus de six mille.

Le Président de la République a souligné que la Tunisie n'est pas opposée à la coopération technique, indiquant que les compétences tunisiennes ne songeraient pas à la migration s'ils ont trouvé des conditions de vie décente en Tunisie, soulignant la nécessité de réviser un certain nombre de textes de loi qui ont exacerbé ce phénomène dans plusieurs domaines dont l'ingénierie et la médecine.