Angola: Des universités angolaises et britanniques étudient la biodiversité et la flore de Bicuar

Matala (Angola) — Des chercheurs du Centre d'études sur la biodiversité et l'éducation de l'Institut supérieur des sciences de l'Education de Huila (ISCED) et de l'Université d'Édimbourg, au Royaume-Uni, ont commencé à évaluer la biomasse, la séquestration du carbone et la requalification des infrastructures du parc national de Bicuar.

Le financement de l'étude est évalué à 158 mille dollars et sert à développer un projet baptisé « Geo-Tree ».

Selon le chercheur José Luís, membre du groupe, l'Université d'Édimbourg et l'ISCED-Huila ont commencé, la semaine dernière, à installer des caméras et des équipements technologiques sur certaines parcelles de mille mètres carrés, pour enregistrer et contrôler les types de perturbations qui influencent la biodiversité dans la réserve naturelle.

La deuxième partie du projet, selon le chercheur, comprend la réhabilitation des infrastructures du camp central du Parc, en vue d'offrir un meilleur confort aux inspecteurs et aux visiteurs, tant touristes que chercheurs, en tenant compte de son potentiel paysager et de sa biodiversité.

Le projet est financé par le Smithsonian Institute des États-Unis d'Amérique et fait partie d'une initiative internationale, Geo-Tree, qui vise à collecter des données sur la végétation des forêts sèches des tropiques du monde entier, grâce à des allocations permanentes.

Il est développé par le Centre d'étude de la biodiversité et de l'éducation environnementale (CEBEA), en partenariat avec l'Université d'Édimbourg et l'Université Mandume Ya Ndemufayo, pour une durée d'un an.

L'accent est mis sur la collecte de données qui bénéficieront à une série de parties intéressées, tant en Angola que dans d'autres territoires, sur la base de collectes aériennes, appelées Light Detection And Ranging (LiDAR), sur le Parc national de Bicuar, dans le but d'estimer les stocks de carbone aérien et de décrire la variation spatiale de la structure de la végétation.

Le Parc national de Bicuar est situé dans la région sud-ouest du pays, sur le plateau de Huíla. Il a été créé en 1938 comme réserve de chasse et élevé au rang de parc national en 1964. Le relief du parc est dominé par des collines sablonneuses et de caractère s arbustifs, avec un climat tropical semi-aride.

La réserve naturelle avait auparavant une superficie estimée à environ 7 900 km2. Aujourd'hui, il ne compte plus qu'environ 6 750 km2.