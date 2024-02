Angola: Le pays écarte des contraintes de la Loi foncière pour les investissements

Prague — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns de Oliveira, a déclaré jeudi, à Prague, en République tchèque, que la loi foncière angolaise ne constitue pas un élément inhibiteur pour tout type d'investissement.

Rui Miguêns de Oliveira s'adressait à la presse sur l'activité développée avec les hommes d'affaires tchèques, à l'occasion de la visite officielle que le Président angolais, João Lourenço, a effectuée en République Tchèque, à l'invitation de son homologue Petra Pavel.

"La loi foncière ne doit pas être une contrainte, d'autant plus que les concessions durent 60 ans et que c'est suffisamment de temps pour amortir tout type d'investissement", a indiqué le ministre.

Le plus important, a-t-il poursuivi, est d'expliquer et de donner des garanties aux investisseurs que cette période peut donner lieu à une prolongation, d'expliquer que l'Angola n'est pas le seul pays à avoir ce type de lois, et dans d'autres endroits, cela n'est pas un élément limitant pour le secteur privé.

Il a indiqué que les autorités politiques du pays ont élaboré la stratégie et que le grand défi pour le secteur qu'il dirige sera de mettre en oeuvre et de transformer ces lignes directrices en programmes et projets concrets, à moyen terme.

L'objectif, a-t-il souligné, est le développement du secteur privé, en tirant parti de la technologie tchèque, notamment dans l'agro-industrie et dans le processus d'industrialisation des ressources naturelles.

Pour Rui Miguêns de Oliveira, cet objectif ne sera atteint qu'avec la formation du personnel, et pour le processus d'industrialisation, il faudra des techniciens capables de déplacer les machines, de les réparer et de conduire des projets, afin de soutenir le développement du secteur privé, soulignant que, dans cet aspect, la visite du Chef de l'Etat angolais a été un grand pas.

Les relations politico-diplomatiques entre l'Angola et la République tchèque ont été établies pendant la guerre froide, avant le démembrement de la République Slovaque, qui, avec la République Tchèque, formait ce qui était alors la Tchécoslovaquie, désintégrée le 1er janvier 1993.

La République Tchèque est située en Europe centrale et sa capitale est la ville de Prague, la principale destination touristique du pays, avec une population de plus de 10.7 millions d'habitants.