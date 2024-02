Afrique: Le Chef de l'État angolais à Windhoek pour les funérailles de Geingob

Windhoek — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, est arrivé vendredi à Windhoek pour les funérailles du président namibien, Hage Geingob, décédé le 4 février à l'âge de 82 ans.

Le Président de la République, João Lourenço, accompagné de la Première Dame Ana Dias Lourenço, a reçu à son arrivée les salutations du ministre du Travail, des Relations industrielles et de l'Emploi, Utoni Nujoma.

João Lourenço fait partie des 27 chefs d'État qui, selon le gouvernement namibien, seront présents à la cérémonie funéraire au Stade de l'Indépendance.

Il convient de noter que peu après avoir appris le décès de son homologue, le Président de la République avait adressé un message au peuple namibien, exprimant ses sincères et profondes condoléances pour ce triste événement.

João Lourenço, également président par intérim de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), a souligné qu'il s'agissait d'un événement profondément triste pour toute l'Afrique, pour la région australe et en particulier pour la Namibie.

"Nous avons perdu une figure unique dans l'histoire contemporaine du peuple namibien, qui laisse un vide difficile à combler car il n'est pas facile de remplacer un homme avec sa force morale, avec son intégrité", lit-on dans la lettre adressée au président par intérim de la Namibie, Nangolo Mbumba.

L'Angola et la Namibie ont établi des relations diplomatiques le 18 septembre 1990, avec des ambassades dans leurs capitales respectives (Luanda et Windhoek) et des consulats.

Il existe entre les deux États des accords de coopération dans plusieurs domaines, notamment les exemptions de visa, la défense et la sécurité, l'industrie, le commerce, l'énergie et l'eau, la pêche, le tourisme et les transports.

Un accord bilatéral sur la circulation des personnes et des biens, signé en 1992, est également en vigueur, qui prévoit, entre autres aspects, la libre circulation des Angolais et des Namibiens dans un rayon de 60 kilomètres le long de la frontière.

Cependant, les deux partis au pouvoir (MPLA et Swapo) coopèrent depuis la lutte de libération des deux peuples, qui a abouti à leur indépendance en 1975 (Angola) et 1990 (Namibie).

Geingob était le troisième président de la Namibie, après Sam Nujoma et Lucas Pohamba.