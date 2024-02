Madagascar: Assainissement des bas quartiers - Travaux prioritaires et solution permanente dans le vallon de Metzinger

Les responsables de la délégation spéciale de la commune urbaine de Mahajanga ne sont pas restés insensibles à l'appel de détresse des habitants des quartiers bas, notamment à Mahavoky- avaratra et Tsararano-Anosikely, confrontés aux inondations causées par les pluies et le déluge pendant plusieurs semaines. Dirigés par la présidente de la délégation spéciale, Tonganirina Velomary Zafiarinefo, accompagnée des techniciens de la commune, ils sont descendus sur place, vendredi.

Face à cette situation, des travaux prioritaires seront réalisés, notamment l'augmentation de la fréquence des curages dans les quartiers bas. Les canaux obstrués seront également dégagés. « Nous allons augmenter le nombre de bacs à ordures dans les quartiers. Les déchets et ordures ménagères sont les principales substances qui encombrent les canaux. De plus, les campagnes de sensibilisation à la charte d'assainissement de la ville ou Chacum, devront être intensifiées. Toutefois, la solution permanente et à long terme sera principalement axée sur l'aménagement du vallon de Metzinger. Il est également nécessaire de créer des ruelles pour faciliter l'accès des habitants », explique un technicien.

Cette descente et l'évaluation de la situation constituent une étape préliminaire pour envisager l'inclusion de ces programmes de travaux dans le budget additionnel pour l'année 2024.

Les dix fokontany qui longent le grand chenal de Metzinger sont très peuplés, et leurs habitations sont principalement implantées le long de ce grand canal. La négligence en matière de propreté et les déchets qui y sont jetés, notamment les sachets en plastique, sont les principaux facteurs de ces inondations. L'eau déborde et les maisons sont alors submergées. Les occupants refusent de quitter leur domicile et préfèrent y rester, malgré les sites d'hébergement proposés par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes et la commune.

La commune de Mahajanga fait également face à des problèmes d'évacuation d'eau, surtout en période de pluies et de cyclones, à l'instar de la capitale et d'autres régions. Les infrastructures sont vétustes et dépassées par le temps.