Madagascar: Antsiranana - Un accord pour la protection de l'environnement marin

L'ONG C3 Madagascar et la Dredd de Diana s'unissent dans un accord historique pour protéger l'environnement marin dans le Nord de Madagascar.

La Conservation centrée sur la communauté (Community Centred Conservation ou C3) Madagascar, et le ministère de l'Environnement et du développement durable, par le biais de la direction régionale de l'Environnement et du développement durable (Dredd) de Diana, ont signé un accord de collaboration pour la protection de l'environnement marin à Madagascar. Cet accord définit les axes de partenariat cruciaux de ces entités, destinés à renforcer leurs efforts conjoints pour la préservation de l'environnement marin dans le Nord de Madagascar. Durant la signature protocolaire dans les bureaux de la Dredd, elles ont été représentées par le Programme Manager de l'organisation non gouvernementale C3, Faramalala Rabemamy, et le directeur de la Dredd, Christian Claude.

Cet accord témoigne de la détermination des deux signataires à unir leurs efforts pour relever les défis environnementaux auxquels Madagascar est confronté et à promouvoir un avenir plus durable pour les générations futures. Il marque aussi un jalon important dans la lutte pour la conservation de la biodiversité marine et la durabilité environnementale dans le pays.

Synergies

En unissant leurs forces, la Dredd et C3 Madagascar s'engagent à coordonner leurs actions afin de maximiser leur impact et contribuer, de manière significative, à la protection des écosystèmes fragiles du pays.

%

Pour ce faire, l'ONG C3 apportera son soutien aux initiatives et orientations stratégiques du ministère, en partageant régulièrement les résultats de ses projets et en participant activement aux réunions de coordination dans les régions d'intervention. De son côté, le directeur régional de l'Environnement facilitera les opérations techniques et fournira des informations pertinentes sur les politiques environnementales et les réglementations en vigueur. Les deux parties s'engagent à échanger des informations régulières et à rechercher des synergies pour optimiser leurs actions sur le terrain.

Dans son allocution, la coordinatrice du programme C3 a présenté un aperçu de cet accord, notamment l'objectif, la durée, les résultats attendus, les stratégies à mettre en oeuvre et les indicateurs pour le suivi et l'évaluation. Concernant ses activités, l'ONG C3 intervient dans trois différents projets, à savoir l'Ecofish, qui cherche à tirer parti de la pêche durable pour apporter un changement positif dans la vie des pêcheurs des régions de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe et de l'océan Indien.

Dans ce cadre, C3 Madagascar a reçu une subvention pour mettre en oeuvre un projet de gestion durable de pêcheries artisanales sur quatre ans, dans des zones de biodiversité clé. À savoir la baie de Rigny, Nosy Hara et Ambodivahibe, qui couvrent une zone de plus de 300 000 hectares.