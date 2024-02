Afrique: Basketball / Pré-qualification - Le Petit Poucet malgache affronte l'ogre ivoirien

Les Ankoay de Madagascar seniors hommes affrontent les Éléphants de la Côte d'Ivoire aujourd'hui en ouverture de la première fenêtre de qualification à l'Afrobasket 2025.

Du lourd. La Fédération ivoirienne de basketball (FIBB) a dévoilé hier la liste de ses basketteurs, tous des professionnels évoluant en dehors du pays. Les choses sérieuses débutent aujourd'hui pour les Ankoay dans la recherche de la qualification à l'Afrobasket 2025. Les porte-drapeaux de Madagascar défient les Éléphants de la Côte d'Ivoire à partir de 17 heures, heure de Madagascar, dans la capitale égyptienne.

À première vue, les Ivoiriens partent largement favoris vu la liste des douze joueurs rappelés. Aucun joueur évoluant en Côte d'Ivoire n'a été rappelé. Ils sont tous des joueurs professionnels, dont cinq jouent en France, deux en Italie, deux en Espagne, un en Libye, en Finlande et en Suède. Classée 33e mondiale par la FIBA avec ses 369.9 points et deuxième en Afrique derrière le Soudan du Sud, la FIBB aligne des joueurs d'expérience comme Souleyman Diabaté, Maxence Dadiet, Nisre Zouzoua.

La Côte d'Ivoire a déjà participé à vingt-cinq éditions de l'Afrobasket depuis sa première participation en 1968 jusqu'à 2024 et a déjà remporté deux titres continentaux en 1981 et 1985. Elle a déjà participé à cinq coupes du monde et à quatre Jeux africains.

Tout peut arriver

Face à l'armada ivoirienne, la Fédération malgache de basketball (FMBB) a rappelé trois expatriés de France en la personne de Rija Lahontan, Jerry Pepin Rabibisoa, Sitraka Raharimanantoanina, plus les huit joueurs locaux, dont Jino Tsialefitra issu de l'Ascut Toamasina qui joue son premier baptême de rencontre internationale.

Avec la présence de trois joueurs habitués du haut niveau mondial comme Elly, Livio et Arnol, la présence de Jerry et Sitraka avec leur grande taille de plus de 2 mètres, Madagascar est prêt pour bousculer les Ivoiriens.

« La Côte d'Ivoire est un pays de basketball. Elle a des joueurs professionnels qui vont poser beaucoup de problèmes aux Ankoay de Madagascar. Mais comme la balle est ronde, tout est possible et tout peut arriver sur le terrain, à condition que la bande à Elly réussisse son entrée dans le match et qu'Elly lui-même trouve son adresse en tir pour faire la différence », confie Veloson Mamitinana, supporter des Ankoay.

Madagascar a déjà participé à trois Afrobasket en 1992, terminant neuvième à Dakar, en 2003, douzième en Égypte, et en 2011 à domicile, remplaçant la Côte d'Ivoire à cause des troubles qu'a connus le pays. Madagascar a fini treizième à domicile.