Madagascar: Rugby à VII - Des phases de poule abordables pour les deux Makis

À quinze jours de l'ouverture de la XIIIe édition des Jeux Africains, prévue du 8 au 23 mars dans la capitale ghanéenne, Accra, les membres de l'équipe nationale masculine et féminine des Makis connaissent désormais l'identité de leurs adversaires respectifs pour le tournoi de rugby à VII des Jeux Africains. Les rencontres de rugby à VII débuteront le 18 mars et prendront fin le 20 mars prochain.

Dans la catégorie masculine, Madagascar évolue dans le groupe D avec le Burkina Faso, la Libye et le Bénin. Ces trois adversaires des rugbymen malgaches n'ont aucun palmarès sur le continent. L'adversaire contre lequel les Makis masculins doivent se méfier est le Burkina Faso, où le rugby à VII devient de plus en plus un sport prisé de la population. Le Burkina Faso a déjà battu les Makis de Madagascar au mois de septembre dernier lors du tournoi de qualification olympique. La Libye et le Bénin sont des nouveaux venus dans la discipline. Sur le papier, Madagascar a largement le niveau pour sortir des phases de poule et rêver à une médaille à la portée des Malgaches.

Les dames se trouvent dans la poule C et se battront contre la Zambie, la République démocratique du Congo et le Bénin. Seule la Zambie pourrait constituer un obstacle pour les ladies Makis, mais en se mesurant contre le Bénin et la République démocratique du Congo, elles auront la chance de sortir des phases de poule.