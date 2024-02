Madagascar: Tourisme - Les guides affichent leur solidarité

Comme partout dans le monde, Antsiranana a célébré la Journée internationale des guides qui a lieu le 21 février, chaque année. Cette journée reste méconnue non seulement du grand public, mais aussi des acteurs de la filière touristique, bien que la chaîne des intervenants soit grande.

C'est une occasion pour mieux faire connaître le métier et redorer son blason. Cette fois, les guides antsiranais, membres de cinq associations et vêtus de leurs uniformes respectifs, ont célébré ensemble cette journée en réalisant les activités déjà programmées. Si, dans le passé, ils la célébraient séparément, depuis l'année dernière, ils ont décidé d'unir leurs forces, et l'organisation s'est améliorée cette année.

Les guides solidaires ont débuté la célébration par un carnaval à travers la ville d'Antsiranana. Ils se sont ensuite donné rendez-vous à l'hôtel La Terrasse du Voyageur, où s'est déroulée la cérémonie officielle en présence de personnalités politico-administratives de la région Diana. La célébration s'est déroulée dans un grand enthousiasme et une solidarité palpable, la salle étant pleine comme un oeuf.

Cette année, la célébration est placée sous le thème anglophone « Tourist guides - our Guardians in promoting and encouraging Green Tourism ». Les guides antsiranais ont, quant à eux, choisi « Les guides du Nord représentent l'Avaratra, le berceau des attraits touristiques de Madagascar ». La raison en est claire car la région est riche en sites touristiques variés, qu'ils soient balnéaires, écologiques ou naturels... Elle dispose également de ressources uniques et de différents types de forêts qui attirent les touristes.

Au cours des interventions successives, la porte-parole de l'organisation a décrit la valeur de leur travail dans le développement du tourisme et la conservation de l'environnement. « C'est nous qui gravitons les collines, traversons la forêt, descendons dans l'eau, donc une énorme responsabilité nous attend », déclare Flavie Soamihanta, qui a confirmé qu'ils sont non seulement capables de protéger le tourisme, vert ou durable, mais aussi de promouvoir la destination.