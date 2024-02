Madagascar: Volleyball / CC zone 7 - Tampon Gecko principal challenger du GNVB

J-1. La capitale malgache abritera du 24 février au 2 mars la 28e édition du championnat des clubs zone 7. Les matches se joueront au Palais des sports Mahamasina, au gymnase d'Ankorondrano et à Ankatso. Trente équipes sont engagées dont dix clubs malgaches, huit de La Réunion, six de Maurice, quatre des Seychelles et deux de Mayotte. La plupart des délégations étrangères ont débarqué hier dont le club réunionnais champion en titre, Tampon Gecko Volleyball.

«Nous avons un groupe qui a beaucoup évolué. Nous avons pris un peu de temps pour prendre notre repère (...) Progressivement nous avons retrouvé notre repère après avoir perdu quatre ou cinq cadres importants», confie Maxime Guemeur, coach du TGV, double champion de la zone 7 (2020, 2023). «Nous avons perdu des cadres alors que GNVB a renouvelé sa génération et est plus compétitif qu'auparavant. L'équipe de Madagascar aux Jeux des îles a été formée en majorité par ces éléments dont GNVB est l'un des favoris... Cette fois, nous avons un contingent malgache dans l'équipe. Nous avons récupéré Lala Be qui va jouer cette fois avec son fils Heritiana», poursuit l'entraîneur réunionnais.

Renforts malgaches

Outre le GNVB, d'autres équipes réunionnaises et mauriciennes ont le potentiel, «Le plateau va être assez dense. Tant mieux, nous allons nous amuser», a-t-il ajouté.

Membre de la sélection malgache aux Jeux des îles, Ghislain Rivoharilala, dit Lala Be, va jouer à l'extérieur et à domicile en même temps, «Je suis content d'être là et jouer avec mon fils. Cela fait plaisir et nous allons nous donner à fond, ... Nous sommes adversaires sur le terrain et potes en dehors (...) Jouer devant les compatriotes va chauffer l'ambiance. Nous sommes là pour garder le titre, mais cela ne va pas être facile car tout le monde nous attend». Dernièrement, TGV a éliminé à deux reprises le GNVB, en quarts de finale de la dernière édition en 2023 à Maurice et en finale de la version 2020 à domicile.

«Pour rectifier nos erreurs, nous avons visionné tous nos matches surtout contre le TGV. Nos atouts résident dans la vitesse en attaque. Nous avons aussi beaucoup travaillé la défense, le service et la réception», rassure le coach Jean Honoré Razafinjatovo, dit Noré kely. Le club mauricien, Quatre Bornes VBC, champion en titre chez les filles, sera le grand absent de cette édition. L'équipe dauphine, Anse Royale des Seychelles sera de son côté de la partie.

Sans précédent, la compétition sera entièrement digitalisée, entre autres l'arbitrage et les statistiques sur les meilleurs joueurs par poste. Des feuilles de match électronique seront désormais utilisées. Les techniciens viennent de suivre des formations sur le Volleyball station pro.