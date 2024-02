Madagascar: Littérature féminine - La ligue des femmes écrivaines voit le jour

La Ligue des Femmes Écrivaines Malgaches a été officiellement lancée hier, inaugurant ainsi une nouvelle ère pour la littérature féminine dans le pays. Cette initiative met en lumière le talent des écrivaines malgaches et leurs contributions précieuses à la promotion de la lecture.

Unies par les mots. Le lancement officiel de la Ligue des Femmes Écrivaines Malgaches (LFEM) s'est déroulé hier à la Bibliothèque municipale Analakely. Cette initiative, impulsée par Lalao-Elina Razanadriaka, écrivaine et éditrice de renom, survient après son retour inspirant du congrès constitutif de la Ligue des Écrivaines Africaines le 9 mars dernier.

La LFEM compte actuellement six membres éminentes, parmi lesquelles figurent des figures emblématiques telles que Lalao-Elina Razanadriaka, présidente de l'association, Na Hassi, slameuse et auteure reconnue pour ses oeuvres en slam-poésie, Rakemba, conteuse professionnelle, traductrice et éditrice, ainsi que d'autres talents remarquables comme Voniary, Vony Ranala et Ravaka Mihamina. « L'association est étroitement liée à la Ligue des Femmes Écrivaines Africaines, notre présidente étant membre de cette ligue. L'idée de réunir les femmes écrivaines malgaches est née de cette connexion. L'adhésion à l'association se fait par parrainage, et avant même sa création officielle, nous avons déjà organisé des activités de promotion de la lecture dans la région Analamanga », souligne Ravaka Mihamina, membre de la LFEM.

Talent féminin

Les objectifs ambitieux de la LFEM incluent la promotion de la lecture à travers le pays, la production d'oeuvres littéraires mettant en lumière le talent des écrivaines malgaches, ainsi que l'impact positif sur l'environnement, le social et l'économie à travers les livres et la littérature. Des projets d'envergure nationale et continentale, tels que des publications communes, sont en cours de développement pour mettre en valeur les lettres malgaches.

Cette initiative témoigne de la richesse culturelle de Madagascar et met en lumière l'écriture féminine malgache, son talent et la valeur de ses oeuvres. Le 2 mars, à la Bibliothèque municipale Analakely, les membres de la LFEM présenteront leur première exposition, offrant au grand public un aperçu de leurs oeuvres, de leurs premières réalisations aux plus récentes. « Cette exposition vise à promouvoir la lecture chez les enfants malgaches et à enrichir nos connaissances », explique Ravaka Mihamina. Outre la promotion de la lecture, la LFEM s'engage également dans des activités visant à protéger les droits des enfants, témoignant ainsi de son engagement envers toute la société malgache.