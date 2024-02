Ethiopie: L'ambassadeur Tsegab rencontre des hauts fonctionnaires autrichiens et des Nations unies à Vienne (Autriche)

<strong>Addis Ababa — L'ambassadeur d'Éthiopie en Suisse, aux Nations unies à Genève et en Autriche, M. Tsegab Kebebew, a rencontré des représentants du gouvernement autrichien et des Nations unies, notamment de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), avec lesquels il s'est entretenu.

L'ambassadeur Kebebew s'est entretenu avec Rafael Mariano Grossi, directeur général de l'AIEA, Robert Zischg, chef du département Afrique du ministère fédéral autrichien des affaires européennes et internationales, ainsi qu'avec Jean-Luc Lemahieu, directeur de la division de l'analyse politique et des affaires publiques de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Les discussions ont porté sur la situation actuelle en Éthiopie, l'état des projets en cours et les moyens de renforcer les relations entre l'Éthiopie et l'Autriche, ainsi qu'entre l'Éthiopie et les organisations internationales.