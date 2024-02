Afrique Centrale: Dialogue avec le Rwanda et le M23 - Pour qui, pourquoi et pour quoi ?

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la RDC

Professeur Emérite Jean Kambayi Bwatshia

«Black lives matter » - La vie des « Noirs » compte. Il suffit de remplacer le mot « Noirs » par « Congolais » pour saisir de quoi s'agit-il à l'Est de la République Démocratique du Congo. Un coup d'oeil et d'oreille attentif permet de dire le pourquoi de cette guerre atroce à l'Est de ce pays où l'on pille, on viole et on tue d'une manière effrénée dans un esprit de concurrence âpre, rude et gloutonne.

Des puissances grandes, moyennes et petites s'abattent comme des vautours oiseaux de proie sur les richesses immenses de la République Démocratique du Congo. Et ces richesses sont tellement connues qu'il n'y a pas lieu ici de les citer. Tout ce qu'on peut dire à ce sujet est qu'elles sont sauvagement volées au détriment du peuple de la République Démocratique du Congo.

Aujourd'hui la confection du nouvel ordre mondial aidant, les esprits de ceux qui dirigent le monde avec le concours des pays mineurs qui entourent le Congo, machinent savamment pour affaiblir et créer un désordre dans ce pays dans le but de le balkaniser et voler à fond ses richesses. Les Etats-Unis à la tête du vecteur de la mondialisation capitaliste du monde s'emploie, moyennant les grandes multinationales dirigées par les illuminati à appliquer à fond la réalisation du contenu des idées hautement politiques appelées globalement : « Africa New Opportunity set » dans la région des grands-lacs. Avoir de près le comportement vorace de tous les groupes multinationaux, on dirait facilement qu'ils ont juré la main sur la bible des Affaires pour non seulement voler mais surtout à balkaniser ce grand pays dans le gros plan du nouvel ordre mondial.

Oui, la province du Kivu va devenir la cible privilégiée des gros argentiers. Ici, on finance, on se constitue des pré carrés à exploiter et moyennant protection des hommes en uniforme. Cette procédure a rendu la géographie des lieux comme des identités spéciales en ordre du désordre. Les programmes mortuaires des multinationales sont à l'oeuvre. Ils sont américains, canadiens, sud-africains. Tous les pilleurs, sans scrupules, sont assurés du soutien du grand capital en pleine expansion. L'âpre concurrence, évoluant en « recréation guerrière », n'a rien d'éthique ou de morale, ou même de politique. La RDC devenant un enjeu géopolitique complexe, doit ouvrir une nouvelle phase dans ses relations internationales avec l'Occident.

Pour mieux comprendre l'ampleur du gâchis causée par la voracité diabolique des puissantes firmes multinationales en Afrique et particulièrement en RD Congo : « Aujourd'hui aucune institution, aucune organisation nationale ou internationale, aucun gouvernement, aucun gays et forcément, aucun individu, fut-il Président de la République, ne peut opposer de résistance notable à ces nouveaux maîtres du monde. Monstres sans tête, les puissantes firmes multinationales au travers de mégafusions successives, augmentent leur taille autant que leur pouvoir et leurs capacités de nuisance face aux populations banalisées.

"Pour mieux contrôler leurs capitaux, elles imposent aux populations les dirigeants politiques de leur choix, qui sont souvent très mal connus du peuple, déstabilisent ainsi la région et donnent, par le biais hypocrite d'une soi-disant pacification, l'occasion aux armées de l'ONU d'entériner une scission de fait dont le peuple ne veut pas. Elles ont alors créé leur État dans l'État". C'est comme le dit Pierre Baracyestse dans son L'enjeu géopolitique des sociétés minières internationales en République Démocratique du Congo.

On ne doit pas oublier, les dimensions de la RDC dépassent celles de l'actuelle « Union Européenne ». Sa situation géostratégique au coeur du continent fait voir que ce pays partage ses frontières avec neuf autres pays et ses richesses minières le désigne comme première cible et terrain de choix pour la poursuite en Afrique de la stratégie mondiale de puissance. On comprend dès lors, le choix des pays comme l'Ouganda et le Rwanda pour faciliter la basse besogne. L'idée globale dans ce nouvel ordre mondial, c'est la recolonisation particulièrement de la RDC au-delà de celle de l'Afrique Noire.

Il s'agit bien sûr pour les puissances mondiales et leurs multinationales d'abolir l'ancien ordre politique africain issu de la Conférence de Berlin de 1885 pour créer de nouvelles entités politiques au service du monde obscur qui semble être dirigé par ceux qui aujourd'hui dominent le monde. Comprenne qui veut ! Alors avec un silence manifeste, les puissances obscures facilitent moyennant l'action de petits pays pauvres voisins de la RDC, le pillage, le viol, le vol, les tueries et la prédation tous azimuts, en oubliant que la vie des noirs Congolais compte.

C'est dans ce sens qu'après avoir compris tout cela, le peuple Congolais soutient et soutiendra toujours son Président Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo qui s'implique corps et âme, à démontrer l'implication du Rwanda dans l'insécurité et le pillage des richesses de son pays et refuse catégoriquement le dialogue, soit disant constructif et réconciliateur entre son pays et le Rwanda. Le peuple Congolais qui a élu son Président à 73% des voix pose la question suivante à la Communauté internationale : dialogue avec le Rwanda et le M23, pour qui, pourquoi et pour quoi ?