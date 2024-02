Congo-Kinshasa: En attendant la réorganisation des législatives à Masimanimba, RDC - Report des élections législatives dans la province du Kwilu

Après avoir annulé les élections législatives dans la province du Kwilu, compte tenu de la fraude et la corruption lors des élections du décembre 2023, la Commission Electorale Nationale et Indépendante (CENI), a repoussé à plus tard les élections des Gouverneurs, Vice-gouverneurs et Sénateurs en attendant la réorganisation des législatives à Masimanimba dimanche le 28 avril prochain.

Cette décision est la bienvenue pour les habitants de Masimanimba qui ont exigé le renforcement de la sécurité afin qu'aucun dispositif électronique de vote ne se retrouve auprès de candidats. Donc, seront proclamés députés provinciaux ou nationaux, ceux qui seront carrément élus par la population.

«Nous sommes vraiment contents de la décision prise par la CENI, parce que Masimanimba ne pouvait pas manquer. Mais, nous demandons encore à la Commission Electorale Nationale Indépendante d'organiser de bonnes élections. Qu'elle sécurise ses machines pour qu'elles ne soient plus détenues par les candidats», a dit un habitant du Kwilu.

Et un jeune de Masamuna, dans le territoire de Masimanimba, ajoute : «Nous voulons que ce qui s'est passé la fois dernière ne se répète plus. Que les élections soient des moments où le souverain primaire va élire ses représentants au niveau du parlement. Que ça se déroule dans la tranquillité et que les vrais gagnants soient proclamés pas question des fraudeurs».

La décision de la CENI vient donner suite à la manifestation des organisations de la société civile et forces vives de Masimanimba, du 2 février afin d'exiger la révision du calendrier de la CENI, question de permettre à leur territoire d'aligner ses candidats aux sénatoriales, participer aux élections des membres du bureau de l'Assemblée Provinciale du Kwilu et des Gouverneurs de province. Selon le calendrier réaménagé de la CENI, les élections législatives seront organisées le dimanche 28 avril à Masimanimba et Yakoma.