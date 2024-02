Afrique: Ligue des Champions - Hénoch Inonga parmi les 3 meilleurs joueurs évoluant sur le continent auteur d'une bonne CAN

La Ligue de champions de la Caf reprend son bonhomme de chemin ce week-end après une interruption d'environ deux mois suite à la tenue de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans cette Can Côte d'Ivoire 2023, les joueurs évoluant dans les différents clubs africains qui ont brillé de mille feux, sont donc très attendus sur la scène avec leurs clubs respectifs.

La Cafonline.com a distillé un top 5 des joueurs qui ont fait vraiment bon boulot avec leurs différentes équipes nationales, dont le Congolais Inonga est troisième.

Il s'agit notamment de Ronwen Williams (Gardien de but) - Mamelodi Sundowns & Afrique du Sud. Élu meilleur gardien de la Can, le Sud-africain a prouvé sa valeur en réalisant des arrêts époustouflants tout au long de cette compétition. Capitaine des Mamelodi Sundowns et des Bafana Bafana, Williams s'est illustré notamment lors de la séance de tirs au but en quart de finale face au Cap-Vert. Après lui, c'est son compatriote Teboho Mokoena (Milieu de terrain) - Mamelodi Sundowns, qui, avec sa maîtrise du milieu de terrain, il a été déterminant dans le parcours de l'Afrique du Sud à la Can.

Ce qui lui a valu une place convoitée dans le meilleur onze du tournoi. Le polyvalent milieu de terrain des Mamelodi Sundowns a fait preuve d'une grande maîtrise contribuant à la fois à la défense et à l'attaque avec flair et finesse. Le troisième joueur, c'est le Congolais Henock Inonga (Défenseur) - Simba SC & République Démocratique du Congo. Il a été l'élément remarquable de la défense des Léopards, en jouant un rôle déterminant dans la quatrième place des Congolais.

Les solides performances d'Inonga ont mis en évidence sa capacité à contrecarrer les attaques adverses et à diriger sa ligne défensive avec autorité. Son leadership et son sens de la défense seront des atouts cruciaux pour la reprise de la campagne des Tanzaniens en Ligue des Champions. Le suivant, c'est Gilberto Deivi Miguel (Attaquant) - Petro Atletico & Angola avec son flair offensif qui a brillé pour les Palancas Negras à la Can.

L'attaquant du Petro Atletico a démontré son instinct de prédateur par ses prouesses offensives, constituant ainsi une menace constante pour les défenses adverses. À seulement 22 ans, le potentiel de Miguel est illimité, et ses performances en club et au niveau international en font un joueur à suivre de près en Ligue des Champions. Enfin, le cinquième joueur, le Malien Djigui Diarra (Gardien de but) - Young Africans & Mali qui a joué un rôle essentiel dans la qualification des Aigles du Mali pour les quarts de finale.

Chez les Young Africans, l'agilité et les réflexes de Diarra ont été mis en évidence tout au long du tournoi, ce qui lui a valu des éloges pour sa présence dominante entre les poteaux. Ses performances, tant en club qu'en sélection, font de lui un joueur clé à suivre lors de la reprise de la Ligue des champions de la CAF.

Ci-après les matches de la 5ème journée prévus ce week-end

Vendredi 23 février

-16h00 GMT: Al-Hilal - Petro de Luanda

-16h00 GMT:Medeama - Al Ahly SC

-19h00 GMT:Asec Mimosas - Simba SC

Samedi 24 février

-13h00 GMT: Jwaneng Galaxy - Wydad AC

-13h00 GMT: TP Mazembe - Pyramids FC

-16h00 GMT: Nouadhibou - Mamelodi Sundowns FC

-16h00 GMT: Young Africans - CR Belouizdad

-19h00 GMT: ES Sahel - ES Tunis.