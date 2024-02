Congo-Kinshasa: Pour un apport de soutien au Président de la République, Consultations - AAAP de Tony Kanku Shiku dans la Majorité Parlementaire et Présidentielle

*Dans le cadre de ses consultations politiques, l'Informateur Augustin Kabuya, désigné par le Chef de l'Etat, a reçu dans son bureau de travail à Hilton Hôtel, le mercredi 21 février 2024, le Regroupement politique Alliance des Acteurs Attachés au Peuple, AAAP en sigle, conduit par le Président Laurent Batumona sous le leadership de Tony Kanku Shiku, Haut Représentant de l'Autorité Morale de ce regroupement qui se fonde sur les idéaux et les valeurs qu'incarnent le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son escarcelle, Laurent Batumona a présenté une liste de 33 Députés Nationaux élus des scrutins combinés du 20 décembre 2024. De cet échange, il est ressorti que l'Informateur Augustin Kabuya a reçu un acte d'engagement signé par Laurent Batumona Khandi Kham qui confirme ainsi son appartenance à la Majorité Parlementaire et à la Majorité Présidentielle.

C'est autour des valeurs républicaines, à savoir, l'unité nationale, le patriotisme, la souveraineté nationale, la bonne gouvernance, la promotion de la justice sociale et de l'Etat de droit que la révélation électorale de 2023, Tony Kanku Shiku a réuni les hauts cadres de l'Alliance des Acteurs Attachés au Peuple ainsi que quatre autres Regroupements Politiques notamment, l'Alliance pour le Réforme de la République A2R, l'Alliance et Action pour l'Etat de Droit AE, le Front Patriotique 2023 FP 2023 et l'Alliance des Mouvements de Solidarité pour le Changement AMSC qui avaient été au rendez-vous, le jour du lancement de la Plateforme électorale et Politique : Alliance des Acteurs Attachés au Peuple, PEP-AAAP en sigle.

Alliée naturelle de l'Udps et engagée dans une solidarité sans réserve aux actions de Félix Tshisekedi, l'AAAP s'est assignée deux objectifs principaux. Il s'est agit d'abord, de soutenir les actions du Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son deuxième mandat à la magistratures suprême et ensuite, doter le Chef de l'Etat d'une majorité dans les deux chambres du Parlement et aux Assemblées Provinciales.

Par son attachement au peuple congolais et son engagement pour le bien-être de la population congolaise, Tony Kanku Shiku et l'AAAP ont à coeur les priorités déclinées par le Président de la République, lors de son discours d'investiture, le samedi 20 janvier 2024.

C'est notamment, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, la sécurité du territoire national, la diversification de l'économie nationale, l'éfficacité des services publics.

C'est ainsi fort de ses trente-trois Députés Nationaux et vingt-sept Députés Provinciaux élus à l'issue des élections législatives, provinciales et communales, l'AAAP et ses Alliés entendent apporter un soutien au Président de la République en renforçant la majorité parlementaire à travers ses élus, durant la législature en cours et en accompagnant le Gouvernement qui en résultera.

Enfin, l'AAAP et ses Alliés ont profité de l'occasion, pour saluer le choix du Président de la République sur la personne de l'Honorable Augustin Kabuya Tshilumba en qualité d'Informateur et ils l'ont félicité.