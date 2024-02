Congo-Kinshasa: Denis Mukwege condamne le protocole entre l'UE et le Rwanda

Le Prix Nobel de la paix 2018 dénonce la signature du protocole d'accord entre l'Union Européenne et le Rwanda afin de favoriser le développement de chaînes de valeur durables et résilientes pour les matières premières.

Le Communiqué de ce 21 février retrace les regrets émis par Denis Mukwege en ces termes : «Alors que la crise sécuritaire et humanitaire qui sévit dans les Kivus s'est encore sérieusement aggravée depuis la résurgence du groupe armé M23, qui opère de concert avec le soutien direct de l'armée rwandaise dans le cadre d'une énième guerre d'agression et d'occupation sur le territoire congolais, la politique de la commission européenne et le renforcement de ce partenariat stratégique avec le régime dictatorial de Kigali apparaissent en totale contradiction avec le principe de cohérence et les valeurs fondamentales de l'UE notamment, la promotion de la paix et des droits humains qui devraient être, conformément aux traités européens, des objectifs fondamentaux dans ses relations extérieures».

Il appelle, de fait, l'UE à placer la dignité humaine au centre des préoccupations économiques et financières. «C'est dans ce contexte, note-t-il, que nous réitérons notre appel lancé à Strasbourg en 2014 à l'occasion de la remise du prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de pensée, de veiller à assurer davantage de cohérence entre les politiques économiques et le respect des droits de l'homme et à placer la dignité humaine au centre des préoccupations économiques et financières, et exhortons les institutions et les pays européens à rendre effectif et contraignant le règlement de l'UE sur le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement des minerais, entré en vigueur en 2021 et pourtant largement détourné par des filières opaques d'approvisionnement transfrontalier entre la RDC et le Rwanda».