Afrique de l'Ouest: Sénégal, Mali, Guinée, Guinée Bissau et Sierra Léone - Le Groupe Sonatel contribue à l'économie et à la création de richesse

Présent dans cinq pays «Sénégal, Mali, Guinée, Guinée Bissau et Sierra Léone », le Groupe Sonatel s'attache à redistribuer la valeur créée à toutes ses parties prenantes.

«En 2023, sur chaque 100F facturés, 61F ont été réinjectés dans l'économie des 5 pays de présence ; 26% du chiffre d'affaires sont versés aux budgets des Etats à titre d'impôts, taxes collectées directement, redevances, cotisations sociales, droits de douanes et dividendes ; 32% du chiffres d'affaires sont reversés au secteur privé local des pays ; 10% du chiffre d'affaires sont versés en commissions aux partenaires distributeurs ; et 22% du chiffre d'affaires ont été versés à nos fournisseurs et prestataires de service locaux (centre d'appels, sous-traitants, gardiennage et sécurité, fournisseurs de biens, agences de communication, etc.) », lit-on dans un communiqué de presse du groupe Sonatel.

En termes d'emploi, précise-t-on, les initiatives du Groupe Sonatel ont contribué à la pérennisation de plus de 5 000 postes directs et environ 200 000 emplois indirects grâce à des accords avec des partenaires techniques et commerciaux.

Le Groupe Sonatel soutient également avoir contribué positivement à la balance des paiements des Etats à hauteur de 77 milliards FCFA grâce aux communications internationales assimilables à des exportations.

La même source informe que le Groupe Sonatel contribue à la transformation digitale des économies en facilitant l'inclusion numérique et en mettant à la disposition des entrepreneurs et des startups ses principaux assets APIs mobile et Orange Money.

Le lancement de notre nouvelle application Maxit s'intègre parfaitement dans cet état d'esprit. Elle est disponible pour tous les usagers quels que soient leurs opérateurs mobile et fintech d'origine. Maxit a déjà été adoptée par plus de 3 millions d'utilisateurs au Sénégal et au Mali. Elle sera disponible dans tous nos autres pays de présence avant la fin du premier semestre 2024.