Sénégal: Programme Yali - Les Etats-Unis annoncent un nouvel investissement de 80 millions de dollars

Le gouvernement américain, à travers l'Agence des États-Unis pour le Développement International (Usaid), a organisé le 22 février 2024, à Dakar, une cérémonie de remise de diplômes à la 23e cohorte de jeunes leaders africains formés au Centre régional de leadership. Selon un communiqué de presse, l'Initiative pour les jeunes leaders africains (Yali) est un programme phare du gouvernement américain visant à investir dans la préparation de la prochaine génération de leaders africains issus d'horizons divers en Afrique subsaharienne.

« Les diplômés de Yali possèdent désormais les compétences de leadership nécessaires pour stimuler la croissance et la prospérité, et renforcer la gouvernance démocratique, la paix et la sécurité en Afrique », a déclaré Todd Flower, directeur adjoint de la mission de l'Usaid/Sénégal.

Les participants, précise la même source, bénéficient d'une formation en gestion d'entreprise et entrepreneuriat, en leadership civique et en gestion des affaires publiques. À l'issue du programme Yali, les participants retournent auprès de leurs communautés d'origine pour contribuer à stimuler la croissance et la prospérité, à renforcer la gouvernance démocratique et à améliorer la paix et la sécurité.

«Sur la base de l'impact que les initiatives des anciens boursiers (alumni) ont eu sur le terrain à travers le continent, le gouvernement américain a décidé de continuer à accompagner les quatre Centres régionaux de leadership basés à Accra au Ghana, Nairobi au Kenya, Pretoria en Afrique du Sud, et Dakar au Sénégal avec un nouvel investissement de 80 millions de dollars. Cette nouvelle phase permettra aux quatre centres de travailler en synergie pour élargir l'accès aux jeunes au programme de formation du Yali, renforcer le réseautage des alumni à travers le continent, et promouvoir le partenariat entre les alumni et des investisseurs à impact social et commerciaux en Afrique et aux États-Unis », lit-on dans le document.

%

Le programme Yali est mis en oeuvre depuis 2016 par le Centre africain d'études supérieures en gestion (Cesag) et son partenaire, le Centre de recherche ouest-africain (Warc). Cette 23e cohorte de jeunes leaders, forte de 93 participants, dont 54 femmes, est composée de représentants de 21 pays d'Afrique francophone et lusophone.

La Directrice générale du Cesag, Pr Rosaline Dado Worou Houndekon, et le Directeur adjoint de l'Usaid/Sénégal, Todd Flower, ont présidé la cérémonie de remise de diplômes. Les partenaires du Cesag ont également pris part à la cérémonie. Les États-Unis s'engagent à promouvoir l'émergence d'une génération de jeunes leaders au service d'une Afrique dynamique et prospère.