Sénégal: Secteur secondaire sénégalais - Régression de l'activité en décembre 2023

Au mois de décembre 2023, l'activité du secondaire a reculé de 1,3%, en rythme mensuel. Selon la Direction de la planification et des études économiques (Dpee) ce fléchissement est, essentiellement, imputable à la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (-24,7%), à la fabrication de produits agro-alimentaires (-3,3%).

Il est également lié à la « production et distribution d'électricité et de Gaz » (-7,2%), au « sciage et rabotage du bois » (-40,4%) et à la fabrication de produits chimiques de base (-14,8%).

Toutefois, la Dpee relève que des performances ont été enregistrées, notamment, dans la construction (+6,5%), le « travail du caoutchouc et du plastique » (+21,6%) et la« fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction »(+8,3%).

Sur une base annuelle, l'activité du secteur s'est, également, repliée de 7,5%, en décembre 2023, note la même source dans son rapport intitulé "Point Mensuel de Conjoncture" de Février 2024.

A l'en croire, cette contreperformance est, principalement, liée aux baisses notées dans la fabrication de produits agro-alimentaires (-15,5%),les activités extractives (-22,6%)et la« production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (-16,9).

Par contre, elle a été, essentiellement, atténuée par la construction (+5,3), la « production et distribution d'électricité et de gaz » (+11,8%), le « travail du caoutchouc et du plastique »(+12,6%) et la fabrication de matériels de transport (+26,2%).