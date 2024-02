Sénégal: L'activité économique interne hausse de 9,7% en décembre 2023

En décembre 2023, l'activité économique interne (hors agriculture et sylviculture) a enregistré une croissance de 9,7%, en variation mensuelle.

Selon la Direction de la planification et des études économiques (Dpee), cette croissance est portée par le secteur primaire (+25,3%) et les taxes sur biens et services (+55,2%).

Dans son rapport intitulé "Point mensuel de conjoncture" de février 2024, la même source relève dans la foulée que l'activité du secteur secondaire s'est, toutefois, repliée de 1,3% sur la période.

Sur une base annuelle, elle note que l'activité économique a nettement progressé de 5,3% au mois de décembre 2023. Cette progression est en rapport avec la bonne tenue des secteurs primaire (+9,0%) et tertiaire (+8,4%), et du recouvrement des taxes sur biens et services (+21,2%).

Par contre, la Direction de la planification et des études économiques fait savoir enfin que l'activité du secteur secondaire a reculé de 7,5% sur la période.